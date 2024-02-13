برنامه های وزارت بهداشت برای افزایش فرزندآوری

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین‌الهی، روز سه شنبه در آئین افتتاحیه بیست و هشتمین اجلاس کشورهای گروه پنج که با موضوع سلامت زنان و خانواده، به میزبانی تهران برگزار می‌شود، افزود: وزارت بهداشت در نظر دارد که برنامه‌ای در ارتباط با جمعیت در کشور اجرا کند.

وی با بیان اینکه ۹۹ خدمت حوزه سلامت برای مادران باردار به صورت رایگان اجرا می‌شود، گفت: این خدمات با هدف حفظ سلامت مادران و ترویج زندگی سالم و ازدواج به هنگام و فرزندآوری متعدد است و در این راستا نیز پوشش بیمه‌ای درمان ناباروری جزو خدماتی است که اجرا شده است.

وزیر بهداشت با بیان اینکه برنامه سلامت خانواده را در کشور اجرا کرده‌ایم، افزود: با توجه به اینکه سلامت خانواده از اهمیت فراوانی برخوردار است، وزارت بهداشت نسبت به اجرای برنامه سلامت خانواده اقدام کرده است.

عین‌الهی با بیان اینکه ارائه خدمات سلامت رایگان محدود به زنان نمی‌شود، ادامه داد: به تازگی، برنامه‌ای در وزارت بهداشت اجرا شده که بر مبنای آن کودکان زیر ۷ سال خدمات درمانی را در مراکز دولتی و بیمارستان‌های دانشگاه‌های علوم‌پزشکی به صورت رایگان دریافت می‌کنند.

وزیر بهداشت با اشاره به برگزاری بیست و هشتمین اجلاس کشورهای عضو گروه ۵ با موضوع سلامت زنان و خانواده، گفت: کشورهای عضو می‌توانند تجربیات خود را در جهت رسیدن به اهداف و اجرای کامل آن در منطقه در اختیار یکدیگر قرار دهند.

وی با اشاره به اشتراک‌های کشورهای عضو گروه ۵ خاطرنشان کرد: این کشورها دارای اشتراکات فراوان اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی، اپیدمیولوژی، وجود بیماری‌های مشترک در منطقه، تردد سالانه شهروندان کشورهای عضو، مسائل اقتصادی و حتی بروز حوادث طبیعی می‌توانند عواملی باشند که راهکارهای مشترک برای عرصه‌های بهداشتی و درمانی داشته باشیم.

عین‌الهی با بیان اینکه همکاری در حوزه سلامت میان همسایگان یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، افزود: اگرچه گروه ۵ تشکیل شده اما برگزاری اجلاس این گروه برای مدتی تعلیق شده بود. در دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران، برگزاری اجلاس کشورهای عضو گروه ۵ در کانون توجه قرار گرفت؛ که از آغاز تشکیل دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران تا به امروز ۸ اجلاس برگزار شده است. به طور قطع، برگزاری اجلاس کشورهای عضو گروه ۵ باعث تعمیق همکاری در حوزه سلامت می‌شود.

وی ادامه داد: کشورهای عضو گروه ۵ می‌بایست ارتقا شاخص سلامت منطقه را در کانون توجه قرار دهند و در جهت تحقق این موضوع گام بردارند. بیست و هشتمین اجلاس کشورهای عضو گروه ۵ با موضوع سلامت زنان و خانواده در حال برگزاری است. زنان، مادران آینده هستند و خانواده نقش محوری در جامعه دارد. با توجه به اینکه خانواده نقش محوری دارد باید به موضوع سلامت خانواده اهمیت دهیم.

وزیر بهداشت گفت: اگر شرایط خانواده درست باشد جامعه نیز درست می‌شود. اگر بخواهیم یک جامعه سالم داشته باشیم باید به سلامت خانواده توجه کنیم و خانواده را محور سلامت در نظر بگیریم. مادران، نقش مؤثری در سلامت خانواده دارند؛ چرا که می‌توانند مسائلی مانند تغذیه خوب، تغییر سبک زندگی و سلامت روانی را در خانواده‌ها اجرا کنند.

عین‌الهی با بیان اینکه وزارت بهداشت به موضوع سلامت خانواده توجه می‌کند، گفت: زنان حدود ۵۰ درصد افراد یک جامعه را تشکیل می‌دهند. بنابراین با توجه به جمعیت زنان و نقش محوری آنان در خانواده باید به موضوع سلامت زنان توجه کرد. همچنین زنان می‌توانند نقش محوری در جهت اجرای جوانی جمعیت و جمعیت شاداب داشته باشند.

بر اساس همین گزارش، وزیر بهداشت، در حاشیه این نشست، افزود: من با ۲۰ وزیر بهداشت جلسه داشتم و همه این کشورها علاقمندند با ایران همکاری داشته باشند. در حوزه‌های مختلفی این همکاری‌ها آغاز شده است. به‌طور مثال هم صادرات دارو به ونزوئلا انجام و هم نمایشگاه‌های تجهیزات پزشکی برگزار می‌شود. در سوریه داروهای ایرانی به رسمیت شناخته شده‌است و بر اساس مذاکراتی که با عراق داشتیم صادرات دارو به این کشور نیز انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: ما هر چه بتوانیم میزان تولیدات را افزایش دهیم که نیازهای داخلی کشور را تأمین کنیم، مازاد بر نیازهای داخلی می‌توانیم صادرات دارو نیز داشته باشیم.

عین اللهی همچنین درباره گردشگری سلامت افزود: تا امروز مجوز گردشگری سلامت به ۳۰۰ مرکز داده شده است که می‌توانند گردشگران سلامت را داشته باشند و با توافقی که با سازمان جهانگردی و وزارت امور خارجه انجام شد، این مسئله شکل بهتری به خود گرفت.

وزیر بهداشت گفت: از طرفی نیز یکی از اقداماتی که وزارت بهداشت در حال انجام آن است، ایجاد رایزن سلامت در سفارت‌خانه‌هایی است که ما گردشگر بیشتری داریم و برای شروع نیز بر اساس ابلاغ‌ها و موافقت‌های وزارت امور خارجه، رایزن سلامت ایران تا یک ماه آینده در عراق مستقر خواهد شد و می‌تواند از مبدا، گردشگران سلامت را راهنمایی کند تا در بیمارستان‌ها درمان شوند و برای پیگیری بیماری‌ها نیز رایزن سلامت می‌تواند این کار را انجام دهد و این یکی از اهداف مهم و اصلی وزارت بهداشت است.