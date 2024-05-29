به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در پیامی درگذشت مادر دبیرکل حزب الله لبنان را تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُون
محضر مبارک جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج سید حسننصرالله دامت برکاته
دبیرکل محترم حزب الله لبنان
سلام علیکم؛
خبر درگذشت مادر فداکار و پرهیزکارتان موجب تأثر و تألم گردید. آن مرحومه که در تربیت فرزندانی مجاهد و انقلابی همچون شما، نقش بسزایی ایفا کردند، بیشک از مصادیق بارز بانوان مجاهد و صبور و مظهر صبر زینبی و شجاعت فاطمی بودند.
از خداوند متعال برای آن مادر مؤمنه و پرهیزکار، علو درجات و رحمت واسعه و برای جنابعالی و خانواده محترم صبر جمیل و اجر عظیم مسألت مینمایم.
احمد جنتی
دبیر شورای نگهبان
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