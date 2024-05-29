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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۱:۴۲

در پیامی صورت گرفت؛

تسلیت آیت‌الله جنتی به دبیرکل حزب الله لبنان

تسلیت آیت‌الله جنتی به دبیرکل حزب الله لبنان

دبیر شورای نگهبان در پیامی درگذشت مادر دبیرکل حزب الله لبنان را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در پیامی درگذشت مادر دبیرکل حزب الله لبنان را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُون

محضر مبارک جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج سید حسن‌نصرالله دامت برکاته

دبیرکل محترم حزب الله لبنان

سلام علیکم؛

خبر درگذشت مادر فداکار و پرهیزکارتان موجب تأثر و تألم گردید. آن مرحومه که در تربیت فرزندانی مجاهد و انقلابی همچون شما، نقش بسزایی ایفا کردند، بی‌شک از مصادیق بارز بانوان مجاهد و صبور و مظهر صبر زینبی و شجاعت فاطمی بودند.

از خداوند متعال برای آن مادر مؤمنه و پرهیزکار، علو درجات و رحمت واسعه و برای جنابعالی و خانواده محترم صبر جمیل و اجر عظیم مسألت می‌نمایم.

احمد جنتی

دبیر شورای نگهبان

کد مطلب 6122279
زهرا علیدادی

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