تردد کوتاه پشت پادشاه اردن؛ بایدن دوباره روی سِن گم شد!+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورکپست، ویدئوی جدیدی که از جو بایدن، رییس جمهور آمریکا هنگام دعوت از عبدالله دوم، پادشاه اردن برای سخنرانی در کاخ سفید، به سوژه فضای مجازی بدل شده و رفتار عجیب و گیج و گنگ بایدن، تواناییهای شناختی او را به دلیل کهولت سن بیش از پیش برجسته کرده است.
بایدن پس از خوشامدگویی به عبدالله دوم، پشت تریبون گفت که حالا «نوبت شماست» و در ادامه همزمان با اینکه پادشاه اردن خود را برای سخنرانی مهیا میکرد، رییس جمهور ۸۱ ساله آمریکا پشت تریبون و درست پشت سر میهمان، رفت و آمد کوتاهی میکند و به نظر میرسد از زمین زیر پایش اطمینان ندارد و مدام جای خود را عوض کرده و با حالتی مبهوت زمین را نگاه میکند.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا که بایدن و دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق آمریکا را باردیگر در دو سوی میدان قرار داده است، گافهای گفتاری و رفتاری رییس جمهور آمریکا بیش از پیش در کانون توجهات قرار گرفته است و بسیاری از آمریکاییها بایدن و ترامپ را برای ریاست جمهوری بسیار پیر میدانند.
حساب کاربری RNC Research در شبکه ایکس متعلق به کمیته ملی جمهوریخواهان، بلافاصله پس از گاف اخیر بایدن، آن را به اشتراک گذاشت و نوشت: «بایدن: دارم چیکار میکنم؟ دارم کجا میروم؟»
نظر شما