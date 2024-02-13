بایدن به تیک تاک پیوست/ قانون شکنی برای جذب رأی دهندگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، اما این اقدام بی حاشیه نبوده و بسیاری نسبت به آن هشدار داده اند.

در همین راستا کمپین بایدن از افتتاح حساب در تیک تاک دفاع کرد و آن را راهی مهم برای ارتقای جذابیت میان جمعیت جوان دانسته است. این درحالی است که دولت وی همچنان درباره اشتراک گذاری اطلاعات کاربران اپ مذکور با دولت چین، نگرانی های امنیتی دارد.

راب فلاهرتی معاون مدیر کمپین انتخابات دوباره بایدن در بیانیه ای در این باره نوشته است: نخستین حساب کاربری تیک تاک رییس جمهور بیش از ۵ میلیون بازدید داشته که این رقم همچنان در حال افزایش است. این امر نشانه ای مثبت به تعهد ما برای یافتن راه های تازه و نوآورانه برای دسترسی به رای دهندگان در محیطی در حال تغییر، چند بخشی و به شدت شخصی سازی شده است.

از سوی دیگر جان کربی سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید در این باره گفت: هنوز نگرانی های امنیت سایبری درباره استفاده از تیک تاک روی دستگاه های دولتی وجود دارد و هیچ تغییری در سیاست های ما جهت استفاده مجاز از اپ ایجاد نشده است.

کربی بیشتر سوالات درباره تیک تاک را به کمپین انتخاباتی بایدن ارجاع داد و از پاسخگویی به یک سوال کلی تر درباره اینکه آیا استفاده از اپلیکیشن عاقلانه است یا خیر نیز طفره رفت. او در ادامه افزود: چالش های احتمالی امنیتی به نگرانی ها درباره نگهداری داده ها و سواستفاده احتمالی از آنها و اطلاعات خصوصی توسط عوامل خارجی مربوط است.

اف بی آی و کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا نیز قبلا هشدار داده بوده اند شرکت بایت دنس(مالک اپ چینی تیک تاک) ممکن است داده های کاربران مانند تاریخچه مرورگر، موقعیت مکانی و شناسه های بیومتریک را در اختیار دولت مطبوع خود قرار دهد.

بایدن در سال ۲۰۲۲ میلادی قانونی را امضا کرد که به موجب آن حدود ۴ میلیون کارمند دولت فدرال از استفاده تیک تاک در دستگاه های متعلق به دولت منع شدند. این قانون شامل چند مورد استثنای محدود برای استفاده توسط نیروهای مجری قانون، امنیت ملی و همچنین تحقیقات امنیتی است.

به طور جداگانه کمیته سرمایه گذاری های خارجی آمریکا که آژانسی قدرتمند و مرموز است، از چند سال قبل مشغول بررسی تیک تاک است و همزمان سعی کرده مالکیت تیک تاک شاخه آمریکا از شرکت مالک آن جدا کند که این تلاش ناموفق بوده است. طبق بیانیه کاخ سفید تحقیقات درباره تیک تاک همچنان ادامه دارد.

تیک تاک در آمریکا بیش از ۱۵۰ میلیون کاربر دارد.