استرداد کلاهبردار ارز دیجیتال به کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مجید کریمی گفت: در پی اعلام مراجع قضائی، مبنی بر کلاهبرداری فردی از یکی از شهروندان و متواری شدن وی به یکی از کشورهای منطقه، بلافاصله موضوع در دستور کار مأموران پلیس بین‌الملل فراجا قرار گرفت.

این مقام انتظامی افزود: این متهم با همدستی افراد دیگری، پس از تشکیل شبکه کلاهبرداری و ادعای اینکه میزان قابل توجهی ارز در یکی از کشورهای همسایه در اختیارشان می‌باشد با جلب اعتماد، شاکی پرونده مبلغ ۶ و نیم میلیون یورو را به صورت ارز دیجیتال در اختیار متهم و همدستانش قرار می‌دهد و سپس با تصاحب مبلغ یاد شده به خارج از کشور متواری می‌شود.

وی در ادامه تصریح کرد: با بررسی‌های به عمل آمده و استفاده از ظرفیت سازمان اینترپل، متهم بلافاصله در یکی از کشورهای منطقه ردیابی، شناسایی و حکم جلب بین‌المللی یا همان اعلان قرمز علیه وی صادر و موضوع تحت تعقیب بین‌المللی متهم به اینترپل کشور محل اختفا نیز ارسال شد.

رئیس پلیس بین‌الملل فراجا خاطر نشان کرد: با هدایت اطلاعاتی عملیاتی پلیس بین‌الملل فراجا، بر اساس اعلان قرمز صادره علیه متهم و هم چنین رایزنی‌های پلیسی، وی در کشور محل اختفا دستگیر شد.

سردار کریمی ضمن اشاره عدم اعتماد شهروندان به ویژه معاملات ارز دیجیتال، اظهار داشت: خوشبختانه این متهم به کشور استرداد و از طریق مرز هوایی فرودگاه امام خمینی (ره) به کشور برگردانده و جهت رسیدگی به پرونده، تحویل مراجع قضائی شد.