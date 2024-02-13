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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۲۹

سردار کریمی عنوان کرد؛

استرداد کلاهبردار ارز دیجیتال به کشور

استرداد کلاهبردار ارز دیجیتال به کشور

رییس پلیس بین الملل فراجا، از استرداد فردی به اتهام کلاهبرداری به مبلغ ۶.۵ میلیون یورو، به کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مجید کریمی گفت: در پی اعلام مراجع قضائی، مبنی بر کلاهبرداری فردی از یکی از شهروندان و متواری شدن وی به یکی از کشورهای منطقه، بلافاصله موضوع در دستور کار مأموران پلیس بین‌الملل فراجا قرار گرفت.

این مقام انتظامی افزود: این متهم با همدستی افراد دیگری، پس از تشکیل شبکه کلاهبرداری و ادعای اینکه میزان قابل توجهی ارز در یکی از کشورهای همسایه در اختیارشان می‌باشد با جلب اعتماد، شاکی پرونده مبلغ ۶ و نیم میلیون یورو را به صورت ارز دیجیتال در اختیار متهم و همدستانش قرار می‌دهد و سپس با تصاحب مبلغ یاد شده به خارج از کشور متواری می‌شود.

وی در ادامه تصریح کرد: با بررسی‌های به عمل آمده و استفاده از ظرفیت سازمان اینترپل، متهم بلافاصله در یکی از کشورهای منطقه ردیابی، شناسایی و حکم جلب بین‌المللی یا همان اعلان قرمز علیه وی صادر و موضوع تحت تعقیب بین‌المللی متهم به اینترپل کشور محل اختفا نیز ارسال شد.

رئیس پلیس بین‌الملل فراجا خاطر نشان کرد: با هدایت اطلاعاتی عملیاتی پلیس بین‌الملل فراجا، بر اساس اعلان قرمز صادره علیه متهم و هم چنین رایزنی‌های پلیسی، وی در کشور محل اختفا دستگیر شد.

سردار کریمی ضمن اشاره عدم اعتماد شهروندان به ویژه معاملات ارز دیجیتال، اظهار داشت: خوشبختانه این متهم به کشور استرداد و از طریق مرز هوایی فرودگاه امام خمینی (ره) به کشور برگردانده و جهت رسیدگی به پرونده، تحویل مراجع قضائی شد.

کد مطلب 6023652

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