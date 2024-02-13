کشف انبار لوازم آرایشی قاچاق در جنوب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی افشاری گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با انجام اقدامات فنی و پلیسی موفق به کشف انبار دپوی کالای قاچاق در محدوده جنوب تهران شدند. رسیدگی به این پرونده در پی انجام اقدامات اطلاعاتی در دستورکار مأموران قرار گرفت و در جریان آن مشخص شد که مقادیری کالای خارجی در انباری در جنوب تهران تخلیه و دپو شده است.

وی با بیان اینکه کالاهای خارجی توسط خودروهای شوتی و از جنوب کشور به اطراف تهران آورده و سپس توسط وانت به این مکان منتقل و دپو شده بودند، گفت: این انبار به مرکزی برای توزیع لوازم آرایشی قاچاق و غیربهداشتی به بازار مصرف تهران بدل شده بود. در همین راستا نیز هماهنگی با مقام قضائی انجام و مجوزهای قضائی لازم برای بازدید از این محل اخذ شد.

افشاری با اشاره به حضور مأموران در محل و بازرسی از این انبار نیز گفت: مأموران پلیس در جریان بازرسی انجام شده مشاهده کردند که این محل یک باب انبار کالای بازرگانی است که کالاهای آن در سامانه انبارها ثبت نشده است. همچنین مأموران مشاهده کردند که مقادیر انبوهی کالاهای خارجی از نوع لوازم آرایشی خارجی در محل دپو شده است. استعلامات گمرکی نیز نشان داد که اسناد گمرکی مربوط به این محصولات مربوط به سال‌های گذشته است و مطابقتی با کالاهای مکشوفه ندارد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با بیان اینکه لوازم آرایشی کشف شده، فاقد هرگونه اسناد و مدارک گمرکی بودند، گفت: همچنین بررسی این محصولات نشان داد که برخی از آنها غیربهداشتی و تاریخ مصرف گذشته‌اند که در صورت توزیع آن در بازار نه تنها به اقتصاد ضربه وارد می‌شد، بلکه احتمال وارد شدن آسیب‌های جسمی به سلامت مصرف‌کنندگان نیز وجود داشت.

وی با بیان اینکه تعداد ۳۷ هزار ۶۴۳ قلم انواع لوازم آرایشی قاچاق و غیربهداشتی به ارزش بیش از هفت میلیارد ریال از این انبار کشف شد، گفت: همچنین پرونده قضائی نیز در این خصوص تشکیل شده و به همراه متهمین به دادسرا ارجاع شد.