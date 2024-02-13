اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی آموزش کشور تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز سهشنبه شورایعالی انقلاب فرهنگی، وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش در گزارشهای جداگانهای از چهل و دومین جشنواره فیلم فجر و همچنین نمایشگاه اسباب بازی ایرانی، به تشریح کیفیت برگزاری این رخدادهای فرهنگی پرداختند.
بر اساس گزارشهای ارائه شده جشنوارههای هنری دهه مبارک فجر که در حوزههای تئاتر، موسیقی، کتاب و فیلم، با ارائه آثار و محتوای انقلابی و نمایشگاه اسباببازی ایرانی-اسلامی با ارائه آثار به منظور تقویت هویت ملی، محلی و مذهبی و با مشارکت فعال نخبگان و فعالان این عرصهها از سراسر کشور برگزار شد، با استقبال و حضور پرشور مردم مواجه شدهاند.
در ادامه جلسه امروز همچنین اعطای فرصت فراگیر آموزش زبان فارسی به دانشجویان بینالمللی همزمان با تحصیل در ایران، ماده واحده راهاندازی شهر جهانی نوآوری و فناوری نرم و صنایع خلاق و فرهنگی کشور و سند ملی ترویج خواندن و مطالعه مفید نیز به تصویب اعضا رسید.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی آموزش کشور که ماده واحده آن قبلاً به تصویب رسیده بود نیز در جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید.
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