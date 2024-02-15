قدردانی از خواننده «سلام فرمانده» در جشنواره موسیقی فجر

به گزارش خبرنگار مهر، بخش سرود سی و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر شامگاه پنجشنبه ۲۴ بهمن و در سومین روز از برگزاری این رویداد شاهد برگزاری یک مراسم قدردانی ویژه در کنار اجرای ۲ سرود با حضور سید محمد هاشمی قائم مقام و امیرحسین سمیعی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجموعه کوشک هنری به عنوان محل برگزاری آثار شرکت کننده در بخش سرود بود.

در این روز علاوه بر اجرای آثاری از گروه‌های سرود «ساقی کوثر» و «عابِس» از ابوذر روحی خواننده مجموعه سرودهای «سلام فرمانده» نیز قدردانی به عمل آمد.

این اجرا با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز و پس از آن مژده لواسانی مجری ویژه برنامه‌های بخش سرود جشنواره پس از خوش‌آمدگویی به حضار داخل سالن، از گروه پسران «ساقی کوثر» به سرپرستی جواد البرزی دعوت کرد تا روی صحنه بیایند و قطعات خود را اجرا کنند.

گروه پسران «ساقی کوثر» در این اجرا قطعات «حکمتی هست» «نسیم» و «مادر من» را اجرا کردند.

دانیال آذریان، علی اصغر زندی، سینا احمدی، محمد سبحان سلطانی، امیرعلی راشکی، مهدی سالار اسماعیلی، محمدصدرا مهدی نژاد، محمدحسین جعفری، حامد دوروزپا، پارسا امیری، سجاد عسگریان، محمدامین مهران خواه، امیرعلی صادق زاده، امیرحسین احمدی پور و امیررضا معارف وند به سرپرستی جواد البرزی اعضای گروه «ساقی کوثر» را تشکیل دادند.

پس از اجرای گروه «ساقی کوثر»، نوبت به اجرای گروه پسران «عابِس» به سرپرستی حیدری رسید و مژده لواسانی از این گروه دعوت کرد تا روی صحنه بیایند و قطعات خود را اجرا کنند.

گروه «عابِس» در ابتدا قطعه «مردان پولادین» را اجرا کرد. پس از اجرای این قطعه، موزیک ویدئو تازه‌ترین اثر ابوذر روحی به نام «فرمانده مهدی» به آهنگسازی و تنظیم احسان جوادی که بخش سوم قطعه پرطرفدار «سلام فرمانده» است، برای حضار داخل سالن پخش شد.

پس از پخش این موزیک ویدئو، امیرحسین سمیعی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید محمد هاشمی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و ابوذر روحی خواننده این اثر با دعوت مژده لواسانی روی صحنه آمدند و از ابوذر روحی با اهدای لوح یادبودی، تقدیر به عمل آمد.

امیرحسین سمیعی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس سی و نهمین جشنواره موسیقی فجر در حاشیه این برنامه، درباره برگزاری بخش سرود جشنواره موسیقی فجر گفت: مسلما هدف ما تقویت سرود به‌صورت گسترده و در لایه‌های مختلف است. قطعا بخش سرود را آکادمیک‌تر خواهیم کرد و سرود را به باور اصلی خودمان که مبدأ آن جریان ساز اصلی موسیقی انقلاب یعنی انقلاب اسلامی است، نزدیک خواهیم کرد.

وی افزود: قطعا سرود را به گروه‌های کُر و همچنین گروه‌های چند صدایی بزرگ تبدیل خواهیم کرد. این موضوع، ایده‌آلی است که برای رسیدن به آن در لایه‌های مختلف تلاش خواهیم کرد و از تمام ظرفیت‌های تشکل‌هایی همانند گروه‌های سرود مسجد، گروه‌های سرود مدرسه‌ای و گروه‌های سرود بسیج که به نوعی نهاد محور هستند و از نهادهای مردمی سرچشمه می‌گیرند، حمایت می‌کنیم.

رییس سی و نهمین جشنواره موسیقی فجر تاکید کرد: تلاش ما بر این است که تمام گروه‌های سرود را جاری، یک‌دست و یکپارچه کنیم و به آن‌ها دست مودت و دوستی بدهیم و به سمت اینکه از نظر مباحث نظری و علمی نیز نکات و ملاحظاتی را داشته باشیم، پیش خواهیم رفت و تا زمانی که به قله تعالی که در سرود مدنظرمان است برسیم، این راه را ادامه خواهیم داد.

در ادامه برنامه، گروه عابِس قطعات «سرزمین من» و «خانه سلمان» را اجرا کرد.

عرفان زارع، محمدحسین عربشاهی، سیدعلی حسین نژاد، سید سبحان حسین نژاد، علیرضا قاضی زاده، آرمان میرزایی، محمدجواد شوقی زاده، مهدی حکیمی، امیرحسین خوشنام، حسن خمفری پورجعفری، محمدجواد باقری، محمدحسین باقری، امیرحسین نوری فر، محمدسبحان احمدوند، محمدحسین محبوبی و مهدی مولایی اعضای گروه عابِس را تشکیل دادند.

سی‌ونهمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر به همت دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توسط انجمن موسیقی ایران با همکاری بنیاد رودکی به دبیری رضا مهدوی از ۲۳ تا ۲۸ بهمن در بخش‌های رقابتی (جایزه باربد) و غیررقابتی، همزمان در تهران و ۱۴ استان دیگر در حال برگزاری است.