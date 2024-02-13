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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۲۷

موسیقی فجر ۳۹ در آینه مهر؛

گروه موسیقی حجاز به ایران نمی‌آید/ پیانیست آلمانی جایگزین شد

گروه موسیقی حجاز به ایران نمی‌آید/ پیانیست آلمانی جایگزین شد

موریس ارنست پیانیست آلمانی پس از اعلام ستاد برگزاری جشنواره موسیقی فجر مبنی بر حضور نیافتن گروه حجاز از کشور بلژیک، در روز پایانی جشنواره کنسرتی را در تالار وحدت تهران برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره موسیقی فجر، در پی عدم امکان حضور گروه موسیقی تلفیقی حجاز در بخش بین‌الملل به دلیل بروز برخی مشکلات فنی، کمیته بین‌الملل سی و نهمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر با همکاری همه جانبه ارکان مختلف جشنواره، اقدام به دعوت از موریتس ارنست، پیانیست شناخته شده آلمانی جهت اجرای برنامه در این دوره از جشنواره کرد که با قبول این دعوت، رسیتال پیانو هنرمند آلمانی در همان زمان و مکان جایگزین برنامه لغو شده شد.

موریتس ارنست در سال ۱۹۸۶ در آلمان متولد شد و از ۴ سالگی نواختن پیانو را آغاز کرد. وی ادامه تحصیل پیانو را در مدرسه موسیقی دیتمولر ادامه داد و در آن موسسه، موسیقی‌شناسی نیز خواند. ارنست، جوایز متعددی در مسابقات معتبر بین المللی کسب کرده است. در سال ۲۰۰۳، برای تکمیل آموزه‌هایش نزد فویچت ‌واگنر رفت.

مورتس ارنست در سال‌های گذشته در بسیاری از سالن های بزرگ و معتبر اروپا و آمریکا به اجرای برنامه پرداخته است.

کد مطلب 6023504
علیرضا سعیدی

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