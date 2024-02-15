شب فضل الله توکل برگزار می شود/ تماشای کنسرت زندوکیلی و یگانه

به گزارش خبرنگار مهر، پنجشنبه بیست و ششم بهمن ماه و در چهارمین روز از برگزاری سی و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر، ۱۳ برنامه موسیقایی در بخش‌های مختلف پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد.

براساس جدول ارائه شده از سوی ستاد برگزاری سی و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر، برنامه کنسرت‌های روز چهارم به ترتیب زیر اعلام شده است:

تالار وحدت

ساعت ۱۴:۳۰: کنسرت گروه موسیقی «پارلای تبریز» - ویژه بانوان

ساعت ۱۸:۳۰: کنسرت ارکستر «چکاوک» به سرپرستی رضا شایسته

ساعت ۲۱:۳۰: کنسرت علی زندوکیلی

تالار رودکی

ساعت ۱۸:۳۰: کنسرت ارکستر غفاری به سرپرستی امین غفاری

ساعت ۲۱:۳۰: شب فضل الله توکل با هنرمندی فضل الله توکل

سالن سوره حوزه هنری

ساعت ۱۸:۳۰: کنسرت هنرستان موسیقی دختران تهران

فرهنگسرای ارسباران

ساعت ۱۸:۳۰: کنسرت گروه کُر «آوای نیایش» به سرپرستی حسین محرمی

ساعت ۲۱:۳۰: کنسرت گروه کُر «مهر وطن» به سرپرستی مسعود نکویی

کوشک باغ هنر

ساعت ۱۸:۳۰: اجرای گروه سرود «فرزندان ایران» و اجرای گروه سرود «ابن الرضا» - بخش سرود

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

ساعت ۱۹: کنسرت حامد محضرنیا (بخش موسیقی پاپ)

ساعت ۲۲: کنسرت ناصر زینلی (بخش موسیقی پاپ)

فرهنگسرای بهمن

ساعت ۱۹ و ۲۲: کنسرت محسن یگانه (بخش موسیقی پاپ)

سی‌ونهمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر به همت دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توسط انجمن موسیقی ایران با همکاری بنیاد رودکی به دبیری رضا مهدوی از ۲۳ تا ۲۸ بهمن در بخش‌های رقابتی (جایزه باربد) و غیررقابتی، همزمان در تهران و ۱۴ استان دیگر در حال برگزاری است.