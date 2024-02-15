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۲۶ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۰۸

موسیقی فجر ۳۹ در آینه مهر؛

شب فضل الله توکل برگزار می شود/ تماشای کنسرت زندوکیلی و یگانه

شب فضل الله توکل برگزار می شود/ تماشای کنسرت زندوکیلی و یگانه

برگزاری شب فضل الله توکل، میزبانی علی زندوکیلی از طرفدارانش، برگزاری تازه ترین کنسرت ارکستر چکاوک به همراه اجرای چند کنسرت موسیقایی برنامه های روز چهارم جشنواره موسیقی فجر را تشکیل می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجشنبه بیست و ششم بهمن ماه و در چهارمین روز از برگزاری سی و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر، ۱۳ برنامه موسیقایی در بخش‌های مختلف پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد.

براساس جدول ارائه شده از سوی ستاد برگزاری سی و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر، برنامه کنسرت‌های روز چهارم به ترتیب زیر اعلام شده است:

تالار وحدت

ساعت ۱۴:۳۰: کنسرت گروه موسیقی «پارلای تبریز» - ویژه بانوان

ساعت ۱۸:۳۰: کنسرت ارکستر «چکاوک» به سرپرستی رضا شایسته

ساعت ۲۱:۳۰: کنسرت علی زندوکیلی

تالار رودکی

ساعت ۱۸:۳۰: کنسرت ارکستر غفاری به سرپرستی امین غفاری

ساعت ۲۱:۳۰: شب فضل الله توکل با هنرمندی فضل الله توکل

سالن سوره حوزه هنری

ساعت ۱۸:۳۰: کنسرت هنرستان موسیقی دختران تهران

فرهنگسرای ارسباران

ساعت ۱۸:۳۰: کنسرت گروه کُر «آوای نیایش» به سرپرستی حسین محرمی

ساعت ۲۱:۳۰: کنسرت گروه کُر «مهر وطن» به سرپرستی مسعود نکویی

کوشک باغ هنر

ساعت ۱۸:۳۰: اجرای گروه سرود «فرزندان ایران» و اجرای گروه سرود «ابن الرضا» - بخش سرود

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

ساعت ۱۹: کنسرت حامد محضرنیا (بخش موسیقی پاپ)

ساعت ۲۲: کنسرت ناصر زینلی (بخش موسیقی پاپ)

فرهنگسرای بهمن

ساعت ۱۹ و ۲۲: کنسرت محسن یگانه (بخش موسیقی پاپ)

سی‌ونهمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر به همت دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توسط انجمن موسیقی ایران با همکاری بنیاد رودکی به دبیری رضا مهدوی از ۲۳ تا ۲۸ بهمن در بخش‌های رقابتی (جایزه باربد) و غیررقابتی، همزمان در تهران و ۱۴ استان دیگر در حال برگزاری است.

کد مطلب 6024957
علیرضا سعیدی

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