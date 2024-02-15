شب فضل الله توکل برگزار می شود/ تماشای کنسرت زندوکیلی و یگانه

به گزارش خبرنگار مهر، پنجشنبه بیست و ششم بهمن ماه و در چهارمین روز از برگزاری سی و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر، ۱۳ برنامه موسیقایی در بخشهای مختلف پیش روی مخاطبان قرار میگیرد.
براساس جدول ارائه شده از سوی ستاد برگزاری سی و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر، برنامه کنسرتهای روز چهارم به ترتیب زیر اعلام شده است:
تالار وحدت
ساعت ۱۴:۳۰: کنسرت گروه موسیقی «پارلای تبریز» - ویژه بانوان
ساعت ۱۸:۳۰: کنسرت ارکستر «چکاوک» به سرپرستی رضا شایسته
ساعت ۲۱:۳۰: کنسرت علی زندوکیلی
تالار رودکی
ساعت ۱۸:۳۰: کنسرت ارکستر غفاری به سرپرستی امین غفاری
ساعت ۲۱:۳۰: شب فضل الله توکل با هنرمندی فضل الله توکل
سالن سوره حوزه هنری
ساعت ۱۸:۳۰: کنسرت هنرستان موسیقی دختران تهران
فرهنگسرای ارسباران
ساعت ۱۸:۳۰: کنسرت گروه کُر «آوای نیایش» به سرپرستی حسین محرمی
ساعت ۲۱:۳۰: کنسرت گروه کُر «مهر وطن» به سرپرستی مسعود نکویی
کوشک باغ هنر
ساعت ۱۸:۳۰: اجرای گروه سرود «فرزندان ایران» و اجرای گروه سرود «ابن الرضا» - بخش سرود
سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران
ساعت ۱۹: کنسرت حامد محضرنیا (بخش موسیقی پاپ)
ساعت ۲۲: کنسرت ناصر زینلی (بخش موسیقی پاپ)
فرهنگسرای بهمن
ساعت ۱۹ و ۲۲: کنسرت محسن یگانه (بخش موسیقی پاپ)
سیونهمین جشنواره بینالمللی موسیقی فجر به همت دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توسط انجمن موسیقی ایران با همکاری بنیاد رودکی به دبیری رضا مهدوی از ۲۳ تا ۲۸ بهمن در بخشهای رقابتی (جایزه باربد) و غیررقابتی، همزمان در تهران و ۱۴ استان دیگر در حال برگزاری است.
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