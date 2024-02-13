نظرات یک پیانیست ارمنستانی درباره جشنواره موسیقی فجر

به گزارش خبرنگار مهر، هایک ملیکیان از هنرمندان شرکت کننده در بخش بین الملل سی‌ونهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر، پس از اجرای برنامه موسیقایی خود در جمع خبرنگاران از تجربه اش پس از حضور در تهران برای برگزاری یک رپرتوار سخن گفت.

ملیکیان بیان کرد: زمانی که سال ۲۰۱۲ برای اولین بار به ایران آمدم، موسیقی ایران را بازشناسی کردم. همواره با کشور ایران و موسیقی ایرانی آشنایی داشتم اما هیچ وقت تا این حد به این فضا نزدیک نبودم. البته در سال ۲۰۱۲ کنسرتی را در سالن رودکی داشتم که باعث آشنایی با موسیقی ایرانی بود زیرا آن کنسرت با همکاری نوازندگان و به دعوت آهنگسازان ایرانی انجام گرفت.

وی افزود: طبیعتا زمانی به جشنواره بین المللی موسیقی فجر دعوت شدم بسیار خرسند شدم زیرا موسیقی فجر یک فستیوال ساده و بازدید ساده از یک کشور برای من محسوب نمی شود. برداشت من برای حضور در جشنواره موسیقی فجر این بود که تکه‌ای از فرهنگ ارمنستان را به اینجا بیاوریم. قطعا به ذهن من رسید که در این جشنواره از بخشی از موسیقی ایرانی به ویژه آثار جورج گورجیف که ملودی بر اساس موسیقی ایرانی ساخته است، استفاده کنم اما در نهایت تصمیم به اجرای رپرتواری از آثار معاصر موسیقی ارمنستان گرفتم.

این نوازنده در بخش دیگری از صحبت های خود بیان کرد: اولین حضورم در ایران اجرای آثار از موسیقی ایرانی بود، دومین حضورم با اجرای آثار موسیقی ارمنستان همراه بود و سومین حضور در ایران در آینده منجر به اجرایی از موسیقی تلفیقی ایران و ارمنستان خواهد بود.

ملیکیان در پایان درباره رپرتواری که در کنسرت جشنواره موسیقی فجر اجرا کرده است، توضیح داد: اجرای ما در سی‌ونهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر مربوط به موسیقی ارمنستان در قرن بیستم بود. این رپرتوار با اثری از کمیتاس بنیان‌گذار موسیقی کلاسیک ارمنستان در ابتدای قرن بیستم آغاز شد و در ادامه از آثار دوره موسیقی روسی ارمنستان از آرام خاچاطوریان و دیگر آهنگسازان استفاده کردم و ۲ قطعه دیگر هم از ۲ آهنگساز بسیار جوان ارمنستان است و در چهارمین بخش این رپرتوار نیز از کارهای آهنگسازان ارمنی خارج از ارمنستان استفاده شده است.