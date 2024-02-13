دریافت 88 MB کد مطلب 6022947 https://mehrnews.com/x34cxj ۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۳۲ کد مطلب 6022947 فیلم هنر فیلم هنر ۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۳۲ اجرای سالار عقیلی در روز اول جشنواره بین المللی موسیقی فجر «سالار عقیلی» در اولین روز سی و نهمین جشنواره موسیقی فجر در تالار وحدت به روی صحنه رفت. کپی شد مطالب مرتبط در دومین روز جشنواره موسیقی فجر چه کنسرتهایی اجرا میشوند؟ نخستین شب سی و نهمین جشنواره موسیقی فجر اتمام «حجت» با برخی ترانههایش!/ من زباله جمع کن طبیعت هستم حال خوبی که در کنسرت «راهیش» تجربه شد/ در هوای موسیقی هندوستان گروه موسیقی حجاز به ایران نمیآید/ پیانیست آلمانی جایگزین شد اجرای ارکستر ملی در سی و نهمین جشنواره موسیقی فجر نظرات یک پیانیست ارمنستانی درباره جشنواره موسیقی فجر هدایای ویژه سالار عقیلی به مخاطبان در حضور یک ستاره سینما شنیدن یک روایت موسیقایی/ تماشاگر یک کنسرت ویژه باشید هدیه فراموش شده ارکستر ۲۵ ساله/ لطفا «چکاوک» را نقد کنید «موسیقی دستگاهی» را نمیتوان «موسیقی سنتی» نامید/ طرح یک نکته مهم در کنسرت «رزم نوازان» چه گذشت؟/ سنگ تمام ارتشیها در تالار وحدت شب فضل الله توکل برگزار می شود/ تماشای کنسرت علی زندوکیلی و محسن یگانه قدردانی از خواننده «سلام فرمانده» در جشنواره موسیقی فجر تجربه یک حال خوب با هنر بچهها در رودکی/ این ارکستر ملی کودکان است! واقعیت بیتوجهی به موسیقی سنتی را بپذیریم/ تلاش برای به روزرسانی «موسیقی فجر ۳۹» به ایستگاه پایانی رسید/ معرفی برگزیدگان «باربد» برچسبها سالار عقیلی همایون رحیمیان جشنواره موسیقی فجر سی و نهمین جشنواره موسیقی فجر
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