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کد مطلب 6022947
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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۳۲

اجرای سالار عقیلی در روز اول جشنواره بین المللی موسیقی فجر

اجرای سالار عقیلی در روز اول جشنواره بین المللی موسیقی فجر

«سالار عقیلی» در اولین روز سی و نهمین جشنواره موسیقی فجر در تالار وحدت به روی صحنه رفت.

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    نظرات

    • آبی IR ۲۲:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      ببخشید خانم نوازنده در ارکستر چه کسی هستند؟؟

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