از اتفاق عجیب بخش سرود تا حضور پرتعداد مدیران/جنوب شهر خوشحال شد!

به گزارش خبرنگار مهر، سی و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر درحالی از روز دوشنبه بیست و سوم بهمن ماه کار خود را در بخش‌های مختلف آغاز کرد که بیش از ۱۵ نوبت اجرای موسیقی در تالار وحدت، تالار رودکی، سالن سوره حوزه هنری، فرهنگسرای ارسباران، کوشک هنر، سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران و فرهنگسرای بهمن پیش روی مخاطبان و علاقه مندان موسیقی قرار گرفت.

از نکات قابل توجهی که در روز اول جشنواره در بدو ورود به تالار وحدت به چشم آمد، نصب جایگاهی در پهنه فرهنگی هنری رودکی بود که بر اساس اعلام دست اندرکاران جشنواره اختصاص به اجرای چند اثر موسیقایی در قالب سرود، موسیقی‌های تک نفره در حوزه ایرانی و نواحی و موارد مشابه دارد.

حضور پرتعداد مدیران در روز اول جشنواره سی و نهم موسیقی فجر

حضور پررنگ مدیران عالی و میانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر مجموعه‌ها در اولین روز برگزاری جشنواره موسیقی فجر هم نکته بارزی بود که در حاشیه اجرای بخش‌های مختلف جشنواره به ویژه حین برگزاری کنسرت‌های تالار وحدت و تالار رودکی مورد توجه قرار گرفت. در این چارچوب محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید محمد هاشمی قائم مقام و معاون پارلمانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمود سالاری معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، امیرحسین سمیعی مدیرکل دفتر موسیقی، کاظم نظری مدیرکل هنرهای نمایشی، محمد اله یاری مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی، علیرضا قزوه مدیر دفتر موسیقی و شعر سازمان صدا و سیما، محمدمهدی نراقیان از جمله افرادی بودند که در روز اول جشنواره به تماشای آثار شرکت کننده در این دوره از جشنواره نشستند.

یک آمار از پوشش رسانه‌ای صدا و سیما و موضوع همیشگی تبلیغات شهری

شبکه‌های رادیویی صبا، شبکه آی فیلم و شبکه نسیم از جمله مجموعه‌هایی هستند که نمایندگان آنها در روز اول جشنواره همراه با دیگر رسانه‌های فعال در حوزه خبرگزاری‌ها و مطبوعات به پوشش اخبار و رویدادهای مربوط به جشنواره مشغول بودند. شرایطی که اگرچه از حضور یک ویژه برنامه تخصصی در چارچوب فعالیت‌های رسانه ملی همچون جشنواره فیلم فجر خبری نیست، اما می‌تواند دربرگیرنده انعکاس بخشی از اخبار و رویدادهایی باشد که در حوزه جشنواره موسیقی فجر مطرح می‌شود. مسیری که در مقایسه با، توجه رسانه‌ها به جشنواره بین المللی فیلم فجر اصلاً در شرایط عادلانه ای قرار ندارد اما می‌تواند آغازگر شرایط بهتری برای انعکاس اخبار مربوط به جشنواره‌های موسیقی فجر باشد.

یکی دیگر از مواردی که همچون سایر دوره‌های پیشین جشنواره‌های موسیقی فجر مورد توجه قرار می‌گیرد، بحث تبلیغات شهری رویدادهایی ملی است که به نظر می‌آید در این دوره هم شاهد تبلیغات گسترده‌ای در حوزه معرفی جشنواره موسیقی فجر به مخاطبان و شهروندان نباشیم. به هر حال این میزان تبلیغاتی که اکنون در حوزه شهری مشاهده می‌شود کمرنگ است و آن چنان دربرگیرنده گستردگی و اهمیت رویداد ملی چون جشنواره موسیقی فجر نیست. مسیری که به نظر می‌آید در کنار همکاری شهرداری تهران برای اختصاص سالن برگزاری کنسرت که نکته ارزشمندی است، در حوزه تبلیغات شهری نیز باید مورد توجه قرار گیرد می‌تواند تضمین کننده اتفاقات بهتر و موثرتری به نسبت رویداد ملی چون جشنواره موسیقی فجر باشد.

یک اتفاق عجیب در بخش سرود جشنواره سی و نهم

اما بخش سرود سی و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر که به نوعی یکی از مهم‌ترین بخش‌های جشنواره در حوزه محتوایی محسوب می‌شود، در اولین روز از برگزاری جشنواره شاهد یک اتفاق عجیب در مجموعه کوشک هنر به عنوان سالن میزبان این بخش بود.

این اجرا با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و در ابتدای این اجرا، مژده لواسانی مجری روی صحنه آمد و پس از خوش‌آمدگویی به حضار داخل سالن، از گروه پسران «ری نوا» به سرپرستی حمید محمدی شمیرانی دعوت کرد تا روی صحنه بیایند و قطعات خود را اجرا کنند.

گروه پسران «ری نوا» در ابتدای این اجرا قطعه «منجی» را با شعری از اسماعیل شبرنگ و آهنگسازی و تنظیم وحید اختری اجرا کردند. سپس قطعه «انتقام سخت» اجرا شد که این قطعه به سه زبان عبری، فارسی و عربی بود. شاعر بخش عبری این قطعه علیزاده و شاعر بخش عربی آن نیز از مرتضی آل‌کثیر بود و بخش فارسی این قطعه را نیز حسین رضائیان سروده است. قطعه «سربند سرخ» نیز قطعه پایانی گروه نی نوا بود.

پس از اجرای گروه «ری نوا»، نوبت به اجرای گروه دختران «شمیم یاس» به سرپرستی فاطمه سادات قاضوی رسید و مژده لواسانی از این گروه دعوت کرد تا روی صحنه بیایند و قطعات خود را اجرا کنند.

گروه «شمیم یاس» در ابتدا قطعات «پرستار کربلا» و «بابا رضا» را اجرا کردند. پس از اجرای این ۲ قطعه، مژده لواسانی مجدداً روی استیج رفت و از مهدی استخر (شاعر سرودهای مذهبی) با اهدای لوح یادبود، تقدیر به عمل آمد. قطعه «جشن فرشته‌ها» نیز آخرین قطعه‌ای بود که گروه «شمیم یاس» در روز نخست جشنواره اجرا کرد.

بر اساس جدول اعلام شده از سوی ستاد برگزاری جشنواره قرار بود، ۲ گروه سرود «ری نوا» و «شمیم یاس» ساعت ۱۸:۳۰ آغازگر اجراهای بخش سرود جشنواره باشند. اما گویا بر اساس برنامه ریزی که درباره تغییر آن نیز اطلاع رسانی نشده بود، این ۲ گروه سرود زودتر از موعد مقرر به اجرای برنامه پرداخته بودند. شرایطی که موجب شد برخی از عکاسانی که برای تهیه گزارش تصویری به مجموعه کوشک هنر مراجعه کرده بودند، با برنامه اجرا شده‌ای روبه رو شوند که در ساعتی غیر از ساعت اعلام شده در جدول جشنواره به صحنه رفته است. فرآیندی که می‌بایست قبل از هرگونه تغییری در جدول برنامه نسبت به آن اطلاع رسانی لازم انجام شود تا مخاطبان و مراجعان این بخش با مشکلی در این زمینه روبه‌رو نباشند.

رسیتال پیانوی آقای هایک و استقبال رسانه‌ها برای مصاحبه

اما از نکات قابل توجه دیگری که در اولین روز جشنواره می‌توان به آن اشاره کرد، اختصاص بخش مجزای موسیقی بانوان به میزبانی تالار وحدت است که کنسرت‌های این بخش از ساعت ۱۴:۳۰ پذیرای مخاطبان است. در این راستا گروه موسیقی بانوان «نهال» به سرپرستی و خوانندگی لیلا نجفی آغازگر بخش موسیقی بانوان سی و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر بود.

بخش بین المللی سی و نهمین جشنواره موسیقی فجر هم به اجرای هایک ملیکیان پیانو نواز مطرح ارمنستان و گروه عندلیبیان افغانستان اختصاص داشت. ۲ کنسرتی که به میزبانی تالار رودکی تهران برگزار شد و اهالی رسانه نیز به گفت‌وگو با هنرمندان این ۲ مجموعه موسیقایی علاقه زیادی نشان دادند.

هایک ملیکیان که در کشور ارمنستان به عنوان یکی از نو روایتگران موسیقی معاصر و قرن بیستم و یکم در سطح بین‌المللی و در میان مخاطبان و منتقدان موسیقی کلاسیک شناخته می‌شود در این اجرا قطعاتی از آرام خاچاطوریان، کومیتاس و جمعی از مفاخر موسیقی ارمنستان نواخت. این در حالی است که گروه عندلیبان افغانستان هم در اجرای شامگاه ۲۳ بهمن ماه به اجرای قطعات و تصانیف فولکوریک منطقه خود پرداختند که در میان آنها «ملاممدجان» برای مخاطبان ایرانی بسیار آشنا و خاطره انگیز بود. ضمن اینکه اجرای قطعه «فجر عاشقان» نیز بخش دیگری از این برنامه بود که از سوی این گروه به دهه فجر ایران تقدیم شد.

سالن سوره حوزه هنری و میزبانی از دوستداران موسیقی ایرانی

در نخستین روز برگزاری سی و نهمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر و در بخش موسیقی دستگاهی که به میزبانی سالن سوره حوزه هنری برگزار شد، گروه «آوای ماهور» با خوانندگی سیدمحسن حسینی خواننده شناخته شده آواز ایرانی و آهنگسازی حسین روزبهانی قطعاتی را در دستگاه شور و ماهور اجرا کردند.

فرهنگسرای ارسباران هم روز برگزاری سی‌ونهمین جشنواره موسیقی فجر در میان استقبال مخاطبان میزبان ۲ گروه موسیقی «فلک‌الافلاک» و «نوای تفتان» شد.

در ابتدا، گروه موسیقی «فلک‌الافلاک» به سرپرستی فرشاد سیفی از استان لرستان، ساعت ۱۸:۳۰ در فرهنگسرای ارسباران آغازگر میزبانی از مخاطبانی بود که در نخستین روز جشنواره با حضورشان محفل این رویداد هنری را گرم کردند. ضمن اینکه پس از پایان نوبت اول اجراهای روز نخست، با نزدیک شدن به ساعت ۲۱:۳۰، گروه موسیقی «ندای تفتان» به سرپرستی محمد ریگی‌پناه از استان سیستان و بلوچستان به اجرای هشت قطعه موسیقی پرداختند.

تجربه یک حال خوب موسیقایی در جنوب شهر تهران به اعتبار جشنواره

اجراهای بخش پاپ سی و نهمین جشنواره موسیقی فجر در سالن فرهنگسرای بهمن، شامگاه دوشنبه ۲۳ بهمن طی ۲ سانس پیاپی با اجرای علیرضا طلیسچی افتتاح شد.

طلیسچی با اجرای قطعه «زندگی جونم» وارد سالن شد و در سخنانی کوتاه خطاب به طرفداران خود گفت که «افتخار بزرگی است که در برابر چشمان نازنین شما قرار بگیرم».

«تو فکر می‌کنی کی ای» دومین قطعه‌ای بود که طلیسچی اجرا کرد و با استقبال و تشویق افراد حاضر در سالن همراه شد. «نفس کی بودی تو»، «آی دل خودم»، «ای داد بر من» دیگر قطعاتی بود که توسط این خواننده پاپ نسل جوان اجرا شد. در ادامه «دیوونه دوست داشتنی»، «لیلا»، «یه دریا نریم» و «دل به دل»، قطعه خاطره انگیز «قاف» (بارون اومد و یادم داد تو زورت بیشتره)، «سختگیر» و «به تو چه» دیگر قطعاتی بودند که طلیسچی برای اجرای خود در سی و نهمین جشنواره موسیقی فجر انتخاب کرد و با استقبال طرفداران او همراه شد.

این خواننده پاپ اجرای خود را با قطعه «پا قدم» که جدیدترین اثر او است ادامه داد؛ این قطعه با استقبال افراد حاضر در سالن همراه شد و طرفداران طلیسچی با فریاد مکرر «دوباره دوباره» خواستار اجرای مجدد این قطعه شدند که این درخواست با موافقت او همراه شد.

محکومیت به شادی در کنسرت خواننده جوان موسیقی پاپ

آرون افشار دیگر خواننده موسیقی پاپ هم در نخستین سانس از اولین شب سی‌ونهمین جشنواره موسیقی فجر در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی خطاب به طرفدارانش گفت: در کنسرت آرون افشار محکوم هستید به شاد بودن!

این خواننده جوان قطعه «بذار همه دنیا بدونه» را برای اولین بار در تهران و در سی‌ونهمین جشنواره موسیقی فجر در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی برای طرفدارانش اجرا کرد. ضمن اینکه قطعه «خنده‌ها تو قربون» با همخوانی و استقبال حاضران در سالن روبه‌رو شد و اجرای قطعه معروف «جانم باش» طرفداران این خواننده جوان را به وجد آورد.

«طبیب ماهر»، «کجایی»، «صد سال نوری»، «ثانیه‌وار»، «دلشوره»، «گیسو پریشان»، «هواتو دارم عشق»، «ساحل آرامش»، «عطر بهار» و «زلزله» دیگر قطعاتی بودند که آرون افشار در نخستین شب از سی‌و نهمین جشنواره موسیقی فجر در سالن میلاد اجرا کرد.

دلم برای اجرای کنسرت در پایتخت تنگ شده بود

مسعود صادقلو خواننده شناخته شده موسیقی پاپ هم شامگاه گذشته ۲۳ بهمن ماه در سالن نمایشگاه میلاد به صحنه رفت.

این خواننده در ابتدای کنسرت خود اعلام کرد: خوشحالم که امشب تهران هستم. دلم برای اجرای تهران تنگ شده بود؛ گرچه که دو سه اجرای دیگر در تهران دارم اما چه افتخاری بالاتر از اینکه امشب برای شما و با عشق می‌خوانم.

«رفت»، «دختر»، «نیمه گمشده»، «زده بارون»، «همه رو جواب کردم»، «می‌خندم تا دنیا به روم بخنده»، «یار قدیمی»، «شاهکار»، «آخر شب»، «بی آرایش»، «بی عاطفه»، «شب آهنگی»، «حالا حالاها»، «مسکن» و «دوا درمون» از جمله قطعاتی بود که مسعود صادقلو و گروه نوازنده‌اش اجرا کردند.

سی‌ونهمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر به همت دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توسط انجمن موسیقی ایران با همکاری بنیاد رودکی به دبیری رضا مهدوی از ۲۳ تا ۲۸ بهمن در بخش‌های رقابتی (جایزه باربد) و غیررقابتی همزمان در تهران و ۱۴ استان دیگر در حال برگزاری است.