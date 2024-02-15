۷۷۰ نظامی اوکراینی در یک روز کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز پنج‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته نیروهای ارتش روسیه ۱۰ حمله ارتش اوکراین را در محور دونتسک دفع کردند و در این درگیری‌ها نیروهای مسلح اوکراین در این محور ۳۶۰ نیروی نظامی، یک تانک و سه خودروی زرهی از دست دادند.

طبق بیانیه وزارت دفاع روسیه در محورهای کراسنولیمانسک و کوپیانسک نیز ۴ حمله نیروهای مسلح اوکراین دفع شد و ارتش اوکراین حدود ۴۱۰ نیروی نظامی و شماری تسلیحات از جمله ۱۵ خودروی زرهی از دست داد.

آن‌گونه که در این بیانیه آمده همچنین تاسیسات نظامی-صنعتی اوکراین که در آنها موتور هواپیما، تجهیزات رادیویی الکترونیکی و سوخت تولید می‌شد، هدف قرار گرفت.

ساعاتی پیش نیز در ادامه حمله‌های موشکی و پهپادی ارتش اوکراین در عمق خاک روسیه، منابع محلی در شهر بلگورد اعلام کردند که در پی حمله موشکی ارتش اوکراین شماری کشته و زخمی شدند.

فرماندار منطقه بلگورد در تازه‌ترین آمار اعلام کرد طبق گزارش‌های اولیه در پی حمله موشکی اوکراین ۵ نفر از جمله یک کودک کشته شدند؛ ۱۸ نفر دیگر از جمله ۵ کودک نیز زخمی شده‌اند.

دیروز نیز فرماندار شهر «کورسک» روسیه اعلام کرد که پدافند این کشور پهپاد مهاجم اوکراین را هدف قرار داد، اما در نتیجه این حمله یک انبار نفتی دچار آتش سوزی شد.

پایگاه خبری اسپوتنیک گزارش داد که «رومان استاروومیت» فرماندار منطقه کورسک روسیه اعلام کرد که در جریان حمله پهپادی ارتش اوکراین به اهدافی در منطقه کورسک نزدیک مرز اوکراین، یک مخزن نفتی دچار حریق گسترده شد.

وی با انتشار پیامی در کانال تلگرامی خود نوشت: بر اساس اطلاعات و داده‌های اولیه، در جریان این حمله پهپادی هیچ تلفات انسانی در پی نداشته است. شهر کورسک در حدود ۹۰ کیلومتری مرز با اوکراین واقع شده است.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوگانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.

پوتین سه روز پس از آن، پنجشنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) نیز عملیاتی نظامی که آن را "عملیات ویژه" خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کی‌یف به رویارویی نظامی تغییر وضعیت داد. جنگ در اوکراین و واکنش‌ها به اقدام روسیه همچنان ادامه دارد.