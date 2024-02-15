روسیه: عاملان حمله به «بلگورد» به سختی مجازات خواهند شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه در واکنش به حمله ارتش اوکراین به بلگورود با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که مسکو این جنایت شنیع علیه غیرنظامیان و زیرساخت های غیرنظامی را به شدت محکوم می کند و جامعه جهانی باید این جنایت را محکوم کند.

در این بیانیه آمده است: این حمله مورد تحقیق و بررسی قرار خواهد گرفت و عاملان آن با مجازات سختی مواجه خواهند شد. نازی‌های اوکراینی که در میدان نبرد شکست خورده‌اند، خشم خود را متوجه شهروندان غیرنظامی روسیه می کنند

پیش از این ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز اعلام کرد که حمله ارتش اوکراین به منطقه بلگورد، اقدام تروریستی دیگر از سوی رژیم کی‌یف بود. وی همچنین افزود گزارش حمله جدید رژیم کی‌یف به بلگورود، به سازمان های بین المللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهد شد.

در ادامه حمله‌های موشکی و پهپادی ارتش اوکراین در عمق خاک روسیه، ساعاتی پیش منابع محلی در شهر بلگورد اعلام کردند که در پی حمله موشکی ارتش اوکراین شماری کشته و زخمی شدند.

فرماندار منطقه بلگورد در تازه‌ترین آمار اعلام کرد طبق گزارش های اولیه در پی حمله موشکی اوکراین ۵ نفر از جمله یک کودک کشته شدند؛ ۱۸ نفر دیگر از جمله ۵ کودک نیز زخمی شده اند.

دیروز نیز فرماندار شهر «کورسک» روسیه اعلام کرد که پدافند این کشور پهپاد مهاجم اوکراین را هدف قرار داد، اما در نتیجه این حمله یک انبار نفتی دچار آتش سوزی شد.

پایگاه خبری اسپوتنیک گزارش داد که «رومان استاروومیت» فرماندار منطقه کورسک روسیه اعلام کرد که در جریان حمله پهپادی ارتش اوکراین به اهدافی در منطقه کورسک نزدیک مرز اوکراین، یک مخزن نفتی دچار حریق گسترده شد.

وی با انتشار پیامی در کانال تلگرامی خود نوشت: بر اساس اطلاعات و داده‌های اولیه، در جریان این حمله پهپادی هیچ تلفات انسانی در پی نداشته است. شهر کورسک در حدود ۹۰ کیلومتری مرز با اوکراین واقع شده است.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوگانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت. پوتین سه روز پس از آن، پنجشنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) نیز عملیاتی نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کی‌یف به رویارویی نظامی تغییر وضعیت داد. جنگ در اوکراین و واکنش‌ها به اقدام روسیه همچنان ادامه دارد.