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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۲۴

فردا یکشنبه؛

«لوازم تنهایی» رونمایی می‌شود

«لوازم تنهایی» رونمایی می‌شود

آیین رونمایی از کتاب «لوازم تنهایی» نقد صد شعر کوتاه معاصر با گزینش نقد حمیدرضا شکارسری فردا یکشنبه ۲۹ بهمن در سالن فرهنگسرای عطار نیشابوری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از کتاب «لوازم تنهایی» نقد صد شعر کوتاه معاصر با گزینش نقد حمیدرضا شکارسری فردا یکشنبه ۲۹ بهمن در دومین برنامه‌ «خط به خط» توسط نشر هزاره ققنوس در سالن فرهنگسرای عطار نیشابوری برگزار می شود.

در نقد اشعار کوتاه در کتاب «لوازم تنهایی» آمده است: منش استعاری زبان و به خصوص شعر، مدیون تمایز دال‌ها و تردد دائمی زبان میان محورهای همنشینی و جانشینی زبان است. این تردد در زبان روزمره دچار انجماد شده اما در شعر، مدام موجب انعقاد قراردادهای تازه میان شاعر و خواننده می‌شود.

شکارسری شاعر، پژوهشگر، نویسنده و منتقد ادبی با نوشتن مقالات و نقد شعر در نشریات و جراید کشور، یکی از شاعران و منتقدان ادبی است. وی دبیری علمی چندین کنگره و همایش ادبی و داوری چندین مسابقه شعر را نیز در کارنامه‌ دارد.

مراسم رونمایی و بررسی کتاب «لوازم تنهایی» فردا یکشنبه ۲۹ بهمن از ساعت ۱۶:۳۰ برگزار می شود.

کد مطلب 6026414

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