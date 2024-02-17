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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۰۲

در قالب فراخوان صورت گرفت؛

ستاد مبارزه با موادمخدر از شرکت های دانش بنیان دعوت به همکاری کرد

ستاد مبارزه با موادمخدر از شرکت های دانش بنیان دعوت به همکاری کرد

مرکز نوآوری و کارآفرینی ستاد مبارزه با مواد مخدر در سومین فراخوان خود، بر اساس «نیازهای فناورانه مقابله با عرضه مواد مخدر» از شرکت‌های دانش بنیان دعوت به همکاری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز نوآوری و کارآفرینی ستاد مبارزه با مواد مخدر بر اساس نیازهای فناورانه مقابله با عرضه مواد مخدر از کلیه شرکت‌های دانش بنیان دعوت به همکاری می‌کند:

روش‌های به روز آنالیز تراکنش‌های بانکی مبتنی بر هوش مصنوعی به صورت supervised و unsupervised

سامانه کشف پولشویی، مبتنی بر فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی

انواع دوربین: پهبادی، حرارتی، مرئی استقراری، مرئی تاکتیکی، ترامال، چرخشی، البسه آنلاین، آفلاین

فیبرنوری، تجهیزات و سامانه‌های مرتبط و تجهیزات شبکه‌سازی

انواع سامانه تلفن امن و بی سیم دستی، خودروئی، استقراری، کوله‌ای با انواع آنتن باتری‌های مرتبط

انواع آشکارساز، دستگاه ایکس ری، دستگاه‌های سیار، سامانه‌های هوشمند تصویربرداری و حسگرهای قابل حمل، انواع دستگاه‌های آنالیز مواد مخدر

دستگاه‌های ردیاب، کیت تشخیص مواد، تجهیزات کنترل مرزی، رادارهای اپتیکی و الکترونیکی

کشف و تولید آفات بیولوژیکی برای ضربه به مزارع کشت خشخاش و شاهدانه

متقاضیان تا پایان ۵ اسفندماه سال جاری فرصت دارند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به نشانی اینترنتی https://innovation-setad.com و به آدرس @innovationsetad در شبکه‌های اجتماعی مراجعه کنند.

کد مطلب 6026480

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    نظرات

    • بلوچی IR ۰۰:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۲
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      پاسخ
      میخوام همکاری کنم باید چکارکنم

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