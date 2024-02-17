ستاد مبارزه با موادمخدر از شرکت های دانش بنیان دعوت به همکاری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز نوآوری و کارآفرینی ستاد مبارزه با مواد مخدر بر اساس نیازهای فناورانه مقابله با عرضه مواد مخدر از کلیه شرکت‌های دانش بنیان دعوت به همکاری می‌کند:

روش‌های به روز آنالیز تراکنش‌های بانکی مبتنی بر هوش مصنوعی به صورت supervised و unsupervised

سامانه کشف پولشویی، مبتنی بر فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی

انواع دوربین: پهبادی، حرارتی، مرئی استقراری، مرئی تاکتیکی، ترامال، چرخشی، البسه آنلاین، آفلاین

فیبرنوری، تجهیزات و سامانه‌های مرتبط و تجهیزات شبکه‌سازی

انواع سامانه تلفن امن و بی سیم دستی، خودروئی، استقراری، کوله‌ای با انواع آنتن باتری‌های مرتبط

انواع آشکارساز، دستگاه ایکس ری، دستگاه‌های سیار، سامانه‌های هوشمند تصویربرداری و حسگرهای قابل حمل، انواع دستگاه‌های آنالیز مواد مخدر

دستگاه‌های ردیاب، کیت تشخیص مواد، تجهیزات کنترل مرزی، رادارهای اپتیکی و الکترونیکی

کشف و تولید آفات بیولوژیکی برای ضربه به مزارع کشت خشخاش و شاهدانه

متقاضیان تا پایان ۵ اسفندماه سال جاری فرصت دارند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به نشانی اینترنتی https://innovation-setad.com و به آدرس @innovationsetad در شبکه‌های اجتماعی مراجعه کنند.