ستاد مبارزه با موادمخدر از شرکت های دانش بنیان دعوت به همکاری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز نوآوری و کارآفرینی ستاد مبارزه با مواد مخدر بر اساس نیازهای فناورانه مقابله با عرضه مواد مخدر از کلیه شرکتهای دانش بنیان دعوت به همکاری میکند:
روشهای به روز آنالیز تراکنشهای بانکی مبتنی بر هوش مصنوعی به صورت supervised و unsupervised
سامانه کشف پولشویی، مبتنی بر فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی
انواع دوربین: پهبادی، حرارتی، مرئی استقراری، مرئی تاکتیکی، ترامال، چرخشی، البسه آنلاین، آفلاین
فیبرنوری، تجهیزات و سامانههای مرتبط و تجهیزات شبکهسازی
انواع سامانه تلفن امن و بی سیم دستی، خودروئی، استقراری، کولهای با انواع آنتن باتریهای مرتبط
انواع آشکارساز، دستگاه ایکس ری، دستگاههای سیار، سامانههای هوشمند تصویربرداری و حسگرهای قابل حمل، انواع دستگاههای آنالیز مواد مخدر
دستگاههای ردیاب، کیت تشخیص مواد، تجهیزات کنترل مرزی، رادارهای اپتیکی و الکترونیکی
کشف و تولید آفات بیولوژیکی برای ضربه به مزارع کشت خشخاش و شاهدانه
متقاضیان تا پایان ۵ اسفندماه سال جاری فرصت دارند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به نشانی اینترنتی https://innovation-setad.com و به آدرس @innovationsetad در شبکههای اجتماعی مراجعه کنند.
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