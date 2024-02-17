تقدم تربیت بر آموزش در نیروهای مسلح

به گزارش خبرنگار مهر، امیر علیرضا شیخ، در مراسم دومین جشنواره تقدیر از برترین‌های حوزه تربیت و آموزش سازمان‌های نیروهای مسلح، افزود: فرایند تبدیل علم به دانش و دانش به تخصص و تخصص به مهارت و مهارت برای انجام مأموریت در تمام نیروهای مسلح دنیا در تمام مقاطع آموزشی به این ۴ اصل توجه می‌کنند

وی ادامه داد: ۳ رکن اساسی در آموزش نیروهای مسلح شامل مأموریت چیست، تهدید کدام است و راهکار چیست، که باید در آموزش به آن توجه شود.

معاون تربیت و آموزش آجاو گفت: تربیت در نیروهای مسلح تقدم بر آموزش دارد، آموزش سلاح است و دست فرد تربیت نشده نباید بیفتد اول فرد را باید رزمنده کنیم‌تا بتواند دانش لازم را بگیرد تا بتواند در سنگر بماند.