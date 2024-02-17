به گزارش خبرگزاری مهر، جو بایدن، رییس جمهور آمریکا که براساس گزارشها بیش از یک سوم دوران ریاست جمهوریاش را در تعطیلات بهسر برده، به تعطیلی دو هفتهای مجلس نمایندگان که اکثریت آن در اختیار جمهوریخواهان است، حمله کرد و آنها را به شدت مورد انتقاد قرار داد!
او در ویدئویی که در فضای مجازی دست به دست میشود، با فریاد میگوید: «دو هفته مرخصی، دو هفته تعطیل میکنید و میروید پی کارتان؟! آنها چه فکری کردهاند؟ خدای من، مسخره است!»
عمده ناراحتی بایدن از این است که مجلس سنای آمریکا که اکثریت آن در اختیار دموکراتهاست، پیشتر لایحه بسته کمک ۹۵ میلیارد دلاری(شامل کمک ۶۱ میلیاردی برای اوکراین) را تایید کرد و تصویب نهایی آن برعهده مجلس نمایندگان است.
انتقاد بایدن از جمهوریخواهان در حالی است که نیویورکپست در ماه دی در گزارشی نوشت که رئیس جمهور آمریکا یکسوم سال ۲۰۲۳ را دور از کاخ سفید بوده است؛ چه در تعطیلات، چه در اقامتگاه ییلاقی رئیس جمهور (کمپ دیوید) و چه در دلاوِر!
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