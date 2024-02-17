به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز شنبه در واکنش به ادعای زلنسکی اعلام کرد تصمیم کی‌یف برای خروج نیروهای خود از آودیوکا برای «نجات جان انسان‌ها» نبود، چرا که اوکراین فقط می‌تواند برای پول بجنگد و مسائل دیگر برای آن اهمیتی ندارد.

ساعات پیش ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهور اوکراین با تأیید عقب‌نشینی ارتش این کشور از شهر راهبردی آودیوکا مدعی شد که نیروهای نظامی این کشور به این علت از این شهر عقب‌نشینی کردند چون نمی‌خواستند مردم کشته شدند.

پیش‌تر گاردین به نقل از یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که تجهیزات مورد نیاز و ضروری اوکراینی‌ها به ویژه مهمات رو به اتمام است و از نظر ما این موضوع اخطاری درباره اتفاق شوم آتی است.

این مقام پنتاگون که نخواست نامش فاش شود، گفت: شاهد اتمام تدریجی تجهیزات حیاتی اوکراینی‌ها به ویژه مهمات هستیم و از نگاه ما این مساله مقدمه اتفاق شومی است که در صورت عدم تامین این بودجه، در انتظار آنها (کی‌یف) خواهد بود. وی اضافه کرد: بدون این بودجه اوکراین هیچ شانسی برای مقاومت برای ارتش مقتدر روسیه ندارد و علاوه بر این، در خط مقدم جبهه، مواضع دیگری نمایان خواهد شد که دست‌شان از تجهیزات و مهمات حیاتی خالی خواهد ماند.

جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید پنجشنبه هفته گذشته به خبرنگاران گفت که «آودیوکا در خطر تصرف به دست روسیه است» و از این مساله به عنوان بهانه‌ای برای تصویب بودجه مازاد تخصیصی به اوکراین بهره برد.

این در حالی است که دیروز الکساندر تارنافسکی، فرمانده واحد تاویرای ارتش اوکراین تأیید کرد که نیروهای این واحد از استحکامات «زنیت» در جنوب آودیوکا عقب‌نشینی کرده‌اند.

سنای آمریکا اوایل هفته جاری بسته کمک ۹۵ میلیارد دلاری شامل بودجه ۶۱ میلیارد دلاری برای اوکراین را تصویب کرد و آن را به مجلس نمایندگان فرستاد اما این مجلس از تایید آن پیش از تعطیلات دوهفته‌ای کنگره ناکام ماند. سرنوشت این بسته پیشنهادی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد زیرا جمهوری‌خواهان که اکثریت مجلس نمایندگان را در اختیار دارند، تصویب و تایید هر نوع کمک خارجی را به تامین و تقویت امنیت مرز جنوبی آمریکا منوط کرده‌اند.