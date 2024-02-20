به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش، با بیان اینکه مأموریت تامین خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در آب‌های بین المللی از سال ۱۳۸۸ و با فرمان فرمانده کل قوا شروع شد، اظهار داشت: نیروی دریایی راهبردی ارتش از آن سال تاکنون در خلیج عدن و شمال اقیانوس هند مشغول تأمین امنیت شاهرگ اقتصادی کشور است.

به گفته فرمانده نیروی دریایی ارتش، علاوه بر این از چهار سال پیش تاکنون نیز تأمین امنیت خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در دریای سرخ به آن مأموریت اضافه شده؛ یعنی حالا تأمین امنیت از خلیج عدن تا دهانه کانال سوئز برای خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به طور کامل انجام می‌شود.

امیر دریادار ایرانی در پایان با اعلام این مطلب که تأمین امنیتی خطوط کشتیرانی ایران با سه ناوگروه نیروی دریایی ارتش در سه نقطه دریایی در حال انجام است، گفت: در نقاط یاد شده اگر سایر کشورها درخواست کمک داشته باشند یا نداشته باشند هم مورد حمایت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرند؛ کمااینکه مواردی از این قبیل بوده و نیروی دریایی ارتش به کمک آنان شتافته است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در پایان از برگزاری رزمایش مرکب دریایی با حضور دوازده نیروی دریایی قدرتمند و همسایگان جمهوری اسلامی ایران در منطقه شمال اقیانوس هند تا پایان سال خبر داد.