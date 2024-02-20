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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۲۰:۴۱

رییس بسیج رسانه گلستان:

اختتامیه جشنواره ابوذر در گلستان برگزار می شود

اختتامیه جشنواره ابوذر در گلستان برگزار می شود

گرگان- رییس بسیج رسانه استان گلستان گفت: اختتامیه جشنواره رسانه ای ابوذر و رویداد رسانه ای امید برگزار می شود.

علیرضا همایونفر در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به برگزاری جشنواره رسانه‌ای ابوذر و رویداد رسانه‌ای امید، اظهار کرد: اختتامیه این رویدادهای رسانه‌ای چهارشنبه با حضور اصحاب رسانه برگزار می‌شود.

وی افزود: در جشنواره رسانه‌ای ابوذر ۹۸۰ اثر پذیرفته شده که نسبت به گذشته رشد چشمگیری داشته، همچنین از این تعداد پذیرفته شده، از ۲۰ اثر تجلیل می‌شود.

رئیس بسیج رسانه گلستان گفت: در رویداد رسانه‌ای امید ۴۸۰ اثر در ۳ قالب جهاد تبیین، جهاد خدمت و امید آفرینی پذیرفته شد که از ۲۰ اثر تقدیر خواهد شد.

همایونفر افزود: رتبه بسیج رسانه استان گلستان از ۳۲ به ۸ ارتقا یافت که نشان از همکاری اصحاب رسانه با این مجموعه دارد.

کد مطلب 6033211

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