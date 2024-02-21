به گزارش خبرنگار مهر مستقر در نمایشگاه رسانه‌های ایران، مهدی رمضانی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران از این غرفه بازدید کرد و به سوالات خبرنگار مهر پاسخ داد.

رمضانی درباره نمایشگاه مطبوعات گفت: فرصت جمع شدن رسانه‌های کشور فرصت خوب و مناسبی است چون مراودات شکل می‌گیرد و از ظرفیت موجود آگاه می‌شویم. همچنین افرادی که محتاج ارتباط با رسانه‌ها هستند می‌توانند از این فرصت استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه شیوع کرونا و ملاحظات سیاسی سبب ایجاد یک وقفه در این نمایشگاه شد، افزود: خاطرم هست نمایشگاه تاریخچه‌ای را طی کرد. ابتدا با نمایشگاه کتاب بود بعد مستقل شد پس از آن در دوره‌ای با رسانه‌های دیجیتال برگزار شد.

رمضانی گفت: در این چند سال کیفیت و مدل اطلاع رسانی تغییر کرده و اگر این ظرفیت‌ها کنار هم قرار نگیرند، به روز نشوند و این فضا خودش را با نیازی که وجود دارد تنظیم نکند، از این چرخه خارج می‌شود؛ نمایشگاه می‌تواند همه اینها را رقم بزند.

وی گفت: طبیعتاً راجع به زمان و مدت برگزاری این رویداد موافقان و مخالفانی هستند البته به نظر من هم چهار روز برای این ظرفیت بسیار کم است و امیدوارم در دوره‌های بعدی از این تجربه‌ای که بعد از وقفه ایجاد شده استفاده شود و با کیفیت بهتری شاهد برگزاری این رویداد باشیم.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور افزود: مردم از رسانه‌ها بهره مند هستند. طبیعتاً مدل تعامل آن‌ها با رسانه‌ها تغییر کرده است اما نکته‌ای جدی که همه رسانه‌دارها با آن مواجه هستند، اثر گذاری است. ما به لحاظ تعداد و رقم رسانه‌های بسیار زیادی داریم اما مهم اثرگذاری است که باید روی آن کار کنیم.

وی گفت: رسانه‌های اثرگذار در کشور کم شده اند که باید دنبال دلیل و چرایی آن بود. همچنین شاهد ظرفیت انسان رسانه‌ها یا گسترش فضای رسانه‌ای به غیر از آنچه که موجود است بودیم، برای مثال ابتدا روزنامه و بعد خبرگزاری‌ها بودند اما گسترش رسانه‌ها سبب شد یک نفر در یک شبکه اجتماعی همپای رسانه جلو بیاید کما اینکه این نوسانات در بعضی از موارد دیده می‌شود.

رمضانی در پایان گفت: نکته دیگر اینکه نگاه مردم هم به حاشیه پر رنگ شده است. قوت گرفتن بعضاً اخبار غیر رسمی که جنس شایعه و اخبار زرد دارند خطرناک است و باید برای آن فکری کرد.