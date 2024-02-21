شکست نساجی برابر مس رفسنجان در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و مس رفسنجان در هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال امروز چهارشنبه از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر با قضاوت «پیام حیدری» به مصاف هم رفتند که نیمه اول این دیدار با برتری یک بر صفر به سود مس به پایان رسید.

تک گل این دیدار در نیمه اول را جلال الدین علی محمدی (۱۶) برای مس به ثمر رساند.

نیمه اول

در نیمه اول این دیدار تیم فوتبال مس رفسنجان شروع خوبی داشت و توانست کنترل بازی را در اختیار بگیرد.

در دقیقه ۱۶ در حالی که مس حملات خود را ادامه می‌داد جلال الدین علی محمدی در پشت محوطه جریمه صاحب توپ شد و با یک ضربه روی زمین دقیق توانست توپ را به گوشه دروازه نساجی برساند و یک بر صفر تیمش را پیش بیندازد.

نیمه اول این دیدار در نهایت با نتیجه یک بر صفر به سود مس رفسنجان به پایان رسید.