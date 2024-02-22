۳۷ هزار واحد مسکونی در استان همدان در حال احداث است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی‌فرزاد شامگاه چهارشنبه در آئین واگذاری ۷۰۰ قطعه زمین به ۸۸۱ خانواده در راستای ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با تبریک میلاد با سعادت حضرت علی‌اکبر (ع) و روز جوان، گفت: با پیگیری‌های بسیار خوب مدیران استانی، تأمین زمین در تمام شهرها انجام شده و ۳۷ هزار واحد مسکونی در راستای طرح نهضت ملی مسکن در سطح استان در حال احداث است.

وی افزود: از این ۷۰۰ قطعه زمین، تعداد ۴۴۸ قطعه در قهاوند و همدان، ۶۴ قطعه در نهاوند، ۵۵ قطعه در کبودرآهنگ و ۶۲ قطعه در فامنین و ۳۵ قطعه نیز در درگزین به متقاضیان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت واگذار شد.

قاسمی‌فرزاد ادامه داد: از فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی که در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اهتمام ویژه داشتند، قدردانی می‌کنم.

وی تصریح کرد: در ایام‌الله دهه‌ی مبارک فجر ۲۰۰ واحد مسکونی شهری و ۲ هزار و ۴۵۰ واحد مسکن روستایی و ۵ هزار قطعه زمین در روستاها واگذار شد.

استاندار همدان ادامه داد: ۲۰۳ روستا بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی ظرفیت واگذاری زمین برای مهاجرت معکوس مردم شریف به روستاها را دارد.

وی اضافه کرد: در دولت مردمی و انقلابی ایران قوی در راستای خدمت‌رسانی به مردم شریف در شهر ملایر ۵۱۵ هکتار زمین در قالب دو شهرک ایمان و امید کلنگ‌زنی شد.