به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی شاه حسینی روز چهارشنبه در نشستی خبری با تاکید بر اینکه تمام مسؤولان و برگزار کنندگان انتخابات در استان یزد، صیانت از آرای مردم را به عنوان یک اولویت سرلوحه کار خود قرار داده اند، اظهار کرد: اولویت اصلی تمام ارکان برگزاری انتخابات در استان یزد امانتداری و صیانت از آرای مردم است.

وی با اشاره به اینکه دشمن تمام تلاش خود را برای بدبین کردن مردم به نظام به کار گرفته و هدف مشارکت پایین در انتخابات را دنبال می کند، افزود: در مقابل تمام تلاش ما نشان دادن واقعیت‌ها و فراهم کردن مقدمات برگزاری انتخاباتی باشکوه و حداکثری است.

شاه‌حسینی عنوان کرد: دشمن اکنون بر مباحثی همچون ناکارآمدی نظام، فساد مسؤولان و تطهیر خاندان پهلوی مانور می دهد و از هیچ تلاشی در این راستا فروگذار نمی کند.

رییس کمیته بازرسی انتخابات استان یزد ادامه داد: دشمن در صدد ایجاد نارضایتی گسترده در میان مردم است بر این اساس دست به اقدامات خرابکارانه ای همچون انفجار خط لوله گاز می زند اما این اتفاق به سرعت مدیریت شد.

وی به تشریح برخی اقدامات شاخص اقتصادی در دولت سیزدهم پرداخت و گفت: با عدد و آمار نشان می‌دهیم که در زمینه اقتصادی و دیگر زمینه‌ها چه اقداماتی انجام داده‌ایم.

شاه حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه وظیفه نظارت و بازرسی را با تمام قوا انجام خواهیم داد، افزود: از مردم و رسانه‌ها نیز دعوت می کنیم تا موارد تخطی را به کمیته بازرسی و نظارت اطلاع رسانی کنند.

رییس کمیته بازرسی ستاد انتخابات استان یزد با اشاره فعالیت این کمیته از چند ماه قبل عنوان کرد: در تمام شعب یک بازرس و در هر ۱۵ شعبه یک سربازرس مستقر خواهد شد ضمن اینکه اگر مردم در روز رای گیری شاهد مشکل و نقصی بودند، موارد را به بازرسان حاضر در شعبه اطلاع دهند.

وی با بیان اینکه کمیته بازرسی در زمینه تخلفات فضای مجازی و ورود غیرقانونی برخی نهادهای دولتی که حق دخالت و فعالیت نداشته‌اند را نیز بررسی می‌کنند، افزود: این مسائل در کمیته بررسی تخلفات بررسی می شود و در صورت لزوم به مراجع قضایی نیز اعلام خواهد شد.