به گزارش خبرنگار مهر، واردات بنزین برای ایام نوروز در حال بررسی است، آبِ تهران در فصل تابستان سهمیه بندی نمی‌شود و سال آینده هم برق گران نمی‌شود از مهمترین اخبار آب و انرژی در هفته جاری بود.

شبکه برق ۱۵ هزار و ۵۶۰ روستا بهسازی شد

فرهاد شبیهی مجری طرح برق‌رسانی روستایی شرکت توانیر درباره آخرین اقدامات وزارت نیرو در راستای برق‌رسانی به روستاها گفت: وزارت نیرو تمامی روستاهای بالای ۱۰ خانوار سکنه دائم و روستاهای زیر شبکه (هم‌جوار شبکه) و زیر ۱۰ خانوار دارای کد آبادی و دارای مجوز از مراجع زمین و مسکن را از محل عوارض برق و بدون دریافت هزینه از روستاییان برق‌رسانی می‌کند.

وی ادامه داد: در دولت سیزدهم آمادگی برای برق‌رسانی به تمامی روستاهای فاقد برق واجد شرایط فراهم است و شرط لازم این است که مجوزهای مورد نیاز از سایر مراجع ذی‌صلاح و دستگاه‌های اجرایی خارج از وزارت نیرو از جمله مجوزهای منابع‌طبیعی، محیط‌زیست، بنیاد مسکن و … یا صدور کد آبادی یا افزایش سکنه در روستاهای کم خانوار اتفاق بیافتد تا شرایط برق‌رسانی مهیا شود. سپس توسط وزارت نیرو اقدام خواهد شد. بر این اساس در حال حاضر تمامی درخواست‌های ارائه شده و مجاز در دست اقدام است.

کاهش ۳۶ درصدی بارندگی‌ها نسبت به متوسط بلندمدت

فیروز قاسم زاده سخنگوی صنعت آب با اشاره به وضعیت برخی سدهای مهم کشور از ابتدای سال آبی تا تاریخ ۲۸ بهمن‌ماه جاری گفت: مجموع ۱۳ سد دریاچه ارومیه با موجودی مخزنی ۶۴۶ میلیون مترمکعب، دارای ۳۹ درصد پرشدگی است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از افزایش ۳۴ درصدی خبر می‌دهد، در استان اصفهان و سد زاینده‌رود نیز با ۲۲ درصد پرشدگی، شاهد افزایش ۱۰۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم.

وی در خصوص وضعیت کلی مخازن سدهای کشور تا تاریخ ۲۸ بهمن‌ماه سال جاری خاطر نشان کرد: ورودی سدهای کشور از ابتدای سال آبی تاکنون ۸.۸۲ میلیارد مترمکعب است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته بالغ بر ۱۱.۰۵ میلیارد مترمکعب بوده، لذا ورودی سدها نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد کاهش داشته است.

هفته پر بارش برای استان‌های شمالی و آذربایجان شرقی

به گزارش مؤسسه تحقیقات آب، برای هفته جاری وقوع بارش‌ها در حاشیه دریای خزر و برخی مناطق غرب و شمال غربی کشور مورد انتظار است. در این مناطق کشور، مقادیر تجمعی بارش تا ۵۰ الی ۷۵ میلی‌متر پیش‌بینی‌شده است.

بر اساس تقسیمات حوضه‌های درجه ۱ کشور، حوضه آبریز دریای خزر با مقدار میانگین ۹.۴ میلی‌متر و بیشینه نقطه‌ای ۵۲.۷ میلی‌متر پرباران‌ترین حوضه‌کشور در هفته جاری خواهد بود.

از میان استان‌های کشور، استان‌های گلستان، مازندران، گیلان و آذربایجان شرقی با بارش تجمعی معادل ۵۰ تا ۷۵ میلی‌متر در هفته جاری پر بارش ترین استان‌های کشور خواهند بود

آخرین سهمیه بنزین سال ۱۴۰۲ امشب واریز می‌شود

همزمان با آغاز اخرین ماه از سال ۱۴۰۲، امشب ۶۰ لیتر سهمیه بنزین ماهانه به کارت‌های هوشمند سوخت شخصی واریز می‌شود، همچنین سهمیه سوخت خودروهای عمومی و خدماتی مطابق جدول سهمیه طرح مدیریت مصرف سوخت واریز خواهد شد.

طرح فعلی سهمیه‌بندی بنزین از ساعت صفر روز جمعه، ۲۴ آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، برای همه وسایل نقلیه بنزین‌سوز آغاز شد.

هدف از حمله تروریستی به خط انتقال گاز ایجاد نارضایتی اجتماعی بود

علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی پیرامون علت حمله تروریستی به خطوط لوله انتقال سراسری گاز در هفته گذشته گفت: این حملات تروریستی را اسرائیل بر عهده گرفته است و علت آن نیز مشخص است.

وی در رابطه با اینکه آیا چنین اقدامی برای به وجود آمدن نارضایتی‌های اجتماعی بود اضافه کرد: مسلماً با قطعی گاز منجر به نارضایتی‌های اجتماعی می‌شد زیرا تأمین ۴۰ درصد از گاز کشور به وسیله این دو خط تأمین می‌شد.

نوسازی کارت‌خوان های مجاری عرضه سوخت با کارت‌خوان ساخت داخل

صادقی مدیر سامانه هوشمند سوخت در آئین رونمایی و انعقاد توافق نامه کارت خوان‌های ساخت داخل هوشمند سوخت گفت: ۲۵۰۰ کارت خوان فعلی در مجاری عرضه، دچار فرسودگی هستند و انقضای زمان عمر آنها رسیده، لازم بود با کارتخوان‌های جدید جایگزین شوند که توانمندی شرکت‌های داخلی برای تولید کارت خوان به اثبات رسیده است.

وی ادامه داد: نزدیک به یک سال است که با این شرکت‌ها همکاری می‌کنیم و تست‌های عملیاتی آن در شیراز و یزد به صورت پایلوت در مدار هستند و تست آزمایشی کارتخوان‌های تولید داخل با موفقیت انجام شده است.

واردات بنزین برای ایام نوروز در حال بررسی است

جلیل سالاری مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در جمع خبرنگاران رابطه با اینکه آیا برای تأمین بنزین برای ایام نوروز نیاز به واردات داریم، گفت این مساله در حال برسی است و اقدامات لازم در این راستا انجام شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه تعمیرات اساسی در پالایشگاه‌های کشور برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است یکی از واحدهای ستاره در مرحله تعمیرات اساسی بود که از ابتدای ماه جاری وارد مدار سرویس شد و اکنون در ظرفیت کامل قرار دارد.

آبِ تهران در فصل تابستان سهمیه بندی نمی‌شود

محسن اردکانی مدیرعامل آبفای استان تهران در گفت‌وگو با خبر نگار مهر در رابطه با بحران آب در تهران گفت: تهران در حال سپری کردن سومین سال خشک به صورت متوالی است اما خوشبختانه اقداماتی صورت گرفته است که در تابستان با مشکل مواجه نخواهیم شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است تهران به عنوان یک کلان شهر آب سهمیه بندی شود گفت: خیر، آب در تهران سهمیه بندی نمی‌شود.

سال آینده هم برق گران نمی‌شود

مصطفی رجبی مشهدی مدیر عامل شرکت توانیر در نشست خبری در حاشیه نمایشگاه مطبوعات با اشاره به اینکه تابستان ۱۴۰۳ یکی از گرم‌ترین تابستان‌ها خواهد بود گفت: افزایش دما منجر به افزایش مصرف برق و استفاده از وسایل سرمایشی می‌شود. به همین دلیل سناریوهایی طراحی شده که برق پایدار برای مردم تأمین شود، این برنامه شامل ۱۸۰ اقدام در ۶ محور است، بخشی توسعه ظرفیت نیروگاهی، بخشی احداث نیروگاه جدید و بخشی افزایش ظرفیت نیروگاه‌های موجود است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی برافزایش تعرفه برای سال آینده اظهار داشت: افزایش تعرفه در دستور کار نیست.

مدیر عامل توانیر در پاسخ به سوال مهر مبنی بر اینکه برخی از مشترکان از افزایش هزینه‌های خود گلایه‌مندند آیا تعرفه برق تغییر کرده است، توضیح داد: ۱۲۰۰ مگاوات کاهش در برق خانگی داشته‌ایم و تعرفه به این شکل است که تغییری پیدا نخواهد کرد و پرمصرف‌ها به صورت پلکانی افزایش تعرفه خواهند داشت.