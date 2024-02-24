استان: قزوین

قزوین حوزه انتخابیه: بویین زهرا و اوج

بویین زهرا و اوج شعار انتخاباتی: (از حرف تا عمل فاصله بسیار است)

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

مجید سلطان آبادی یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر رزومه کوتاهی از ایشان و پاسخ‌هایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه:

- مجید سلطان آبادی-پژوهشگر در علم سیاست و اقتصاد سیاسی-جامعه شناسی سیاسی-نویسنده-مهندس آی تی

سوالات کشوری:

* مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

اثربخشی نظام توانمندسازی نمایندگان مجلس یکی از ملزومات کلیدی کارآمدی قوه مقننه محسوب شده و نقشی اساسی در ارتقای کیفیت ایفای وظایف نمایندگی برعهده دارد. این در حالی است که گستردگی حیطه وظایف قوه مقننه، عدم سواد سیاسی و آگاهی محیطی جمع قابل توجهی از نمایندگان در مجلس و همچنین تنوع پیشینه تحصیلی، تجربی، سیاسی، قومیتی و … نمایندگان موجب می‌شود تا توانمندسازی ایشان متناسب با ملزومات مورد نیاز برای ایفای نقش‌ها و وظایف نمایندگی، بیش از سایر قوا ضرورت یابد. بر این اساس به نظر می‌رسد یکی از محورهای کلیدی در ارتقا کارآمدی مجلس در این حوزه، عبور از رویکرد توانمندسازی منفعل با تمرکز بر رویکرد آموزش محور و حرکت به سوی توانمندسازی فعال با رویکرد قابلیت افزا و مسئله محور است. در حال حاضر حاضر اهم آسیب‌های نظام توانمندسازی نمایندگان مجلس در پیش چشم همگان عیان است. توانمندسازی نمایندگان از مسیر اصلاحات ساختاری و فرایندی مجلس.

*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

ارتقای سطح توانمندی نمایندگان، در چهار حوزه به شرح زیر قابل تبیین است توانمندسازی نمایندگان از مسیر ظرفیت‌های اجتماعی؛ توانمندسازی نمایندگان از مسیر اصلاحات ساختاری و فرایندی در نظام سیاسی توانمندسازی نمایندگان از مسیر ارتقا ظرفیت‌های فردی نمایندگان

*نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟

اشرافیت یکی از پدیده‌های اجتماعی است که در طول تاریخ در جوامع بشری به اشکال مختلف بروز و ظهور یافته و همواره به عنوان یکی از آفت‌های اصلی جامعه و برخی نظام‌های سیاسی بوده که عدم جلوگیری از به وجود آمدن تجمل گرایی و اشرافیت به ویژه در بین مسؤلین و زمامداران یک حکومت باعث بروز مشکلات فراوان برای آن جامعه و بی اعتمادی بین مردم و مسئولین شده است. نتیجه طبیعی جوامعی که اجازه می‌دهند که اشراف زمام امور را به دست بگیرند چیزی جز نابهنجاری در حوزه اجتماع و تجاوز از حدّ و حقوق و قانون در امور سیاسی و… نخواهد بود. این گونه است که زمام امور اجتماعی از حالت اعتدال خارج شده و گرفتار انحراف می‌گردد. در نتیجه باعث کاهش همبستگی و اتحاد و همدلی و بی اعتمادی جامعه به نظام سیاسی را موجب می‌گردد.

*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟

ایجاد رابطه معقول با قوای دیگر. با تصمیم سازی های درست و مدون شده‌ای که ارتباط مردم و مسئولان را از حالت عمودی خارج کند. و این یعنی ارتباط مردم با مسئولان پس همکاری قوا با تصمیم گیری های درست باعث ایجاد همبستگی اجتماعی در همه ارکان آن خواهد شد

* مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

همه ما می‌دانیم که جلب اعتماد دیگران کاری دشوار اما مهم است که روی رشد و توسعه فردی ما تأثیر به سزایی دارد. همه ما دوست داریم در گروه به عنوان افرادی قابل اعتماد و مسئولیت‌پذیر حضور داشته باشیم و پیوسته نقش‌های بزرگ‌تر و مهم‌تری برعهده بگیریم اما این موضوع به میزان عملکرد ما هم بستگی دارد. از این مورد که بگذریم، داشتن روابط خوب و برعهده گرفتن نقش‌های بزرگ از نظر درونی احساس رضایت وصف‌ناشدنی به ما می‌بخشد که حس رضایتمان را در زندگی افزایش می‌دهد.حال تصور کنید این اعتماد از میان برود آنگاه فاجعه انسانی و عدم اعتماد مردم و مسئولان تشدید خواهد شد

*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

امان از پوپولیسم ویژگی این دسته از نمایندگان اینست آنها خود را از جنس مردم عادی و عوام‌الناس و مخالف نخبگان و خواص معرفی می‌کنند. سیاست آنها به ارتباط درونی با مردم بستگی دارد که بسیار فراتر از محبوبیت سیاسی معمولی است. آنها این ارتباط و موج محبوبیت را به نفع جاه طلبی خود دستکاری می‌کنند. آنها قواعد رفتاری، نهادها و حتی قانون را تهدید می‌کنند یا آشکارا نقض می‌کنند.عوام فریبی مشروعیت حاکمیت‌ها را تحت شعاع قرار می‌دهد

* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟

تدوین قانون و اصلاح قانون طبق قانون اساسی، عرف کشور و مطالعه و تحقیق در مقام مقایسه با کشورهای توسعه یافته نماینده مجلس باید نیازهای مردم را بشناسد نماینده مجلس یک وظیفه نسبت به حوزه انتخابی خود دارد و یک وظیفه اساسی نسبت به کشور و تدوین قوانین درست برای رشد و توسعه ملی دارد.

سوالات استانی:

* برنامه شما برای احیا و افزایش بهره وری واحدهای صنعتی استان قزوین چیست؟

تولید ثروت حمایت از بنگاه‌های اقتصادی حمایت از بخش خصوصی تدوین قوانین کار به نفع عموم و ایجاد زمینه اشتغال و تولید و صادرات و آورده‌های مالی و ارزی به استان با جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی

* تدبیر شما برای توسعه شبکه‌های انتقال آب و گاز در استان قزوین چیست؟

به دلیل بی برنامه بودن و الکترونیکی نبودن و جامع نبودن مدارک و نبود نقشه‌های دقیق آب و گاز در شهرداری‌ها، که لازم است بگویم این مشکل مربوط به قبل از انقلاب می‌باشد.. این امر نیاز به بررسی مدون، جامع و حساب شده است و باید با ایجاد طرح و بررسی موانع توسط نخبگان و متخصصان این حوزه سعی در رفع ایرادات و مشکلات جاری داشت.

* استان قزوین با کمبود سرانه تخت بیمارستانی مواجه است. سرانه تخت‌های بیمارستانی قزوین ۲۰ درصد کمتر از استاندارد کشوری است. برای حل این معضل چه برنامه‌ای دارید؟

این موضوع بسیار پیچیده شده است. نبود تعداد مکفی از پزشکان متخصص در استان، بی کیفیت بودن امکانات بیمارستان‌های دولتی، و عدم نظارت دولت در تجهیز بیمارستان‌ها سبب شده است که مردم استان قزوین برای درمان عزیزان خود به شهرهای دیگر مراجعه کنند. این یعنی مشکلات بسیار عمیق‌تر از قبل شده است. یکی از وظایف اصلی و اولیه نماینده آینده باید معطوف به تأمین بودجه درمان و تجهیز بیمارستان‌ها در استان قزوین باشد.