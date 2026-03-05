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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۳۷

آواربرداری در ۱۰ نقطه شمال‌شرق تهران به‌صورت شبانه‌روزی ادامه دارد

آواربرداری در ۱۰ نقطه شمال‌شرق تهران به‌صورت شبانه‌روزی ادامه دارد

شهردار منطقه ۴ تهران از تداوم عملیات آواربرداری و بازگشایی معابر در شمال شرق پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۴، سید محمد موسوی شهردار این منطقه با اشاره به اقدامات فوری مدیریت شهری پس از حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا اظهار داشت: بلافاصله پس از وقوع این حملات و ایجاد خسارات در برخی نقاط شمال شرق تهران، نیروهای خدمات شهری و عمرانی منطقه با بسیج کامل امکانات وارد عمل شدند تا روند آواربرداری، ایمن‌سازی و بازگشایی معابر در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی افزود: در حال حاضر عملیات آواربرداری در ۱۰ نقطه آسیب‌دیده به‌صورت همزمان در حال انجام است و بیش از ۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات تخصصی و مکانیزه شامل لودر، بیل مکانیکی، کامیون و تجهیزات سنگین در این عملیات مشارکت دارند.

موسوی با تأکید بر حضور میدانی مدیران شهری در محل حادثه تصریح کرد: به عنوان فرمانده عملیات اجرایی در شمال شرق پایتخت، از نخستین ساعات در محل حضور دارم و تمامی بخش‌های شهرداری منطقه۴ به‌صورت شبانه‌روزی در حال فعالیت هستند تا ضمن آواربرداری، مسیرهای تردد شهری بازگشایی و شرایط برای امدادرسانی و تردد شهروندان تسهیل شود.

شهردار منطقه ۴ تهران ادامه داد: اولویت اصلی ما در این مرحله ایمن‌سازی محیط، تسهیل تردد، تخلیه معابر و کمک به بازگشت سریع شرایط عادی به محلات آسیب‌دیده است و با هماهنگی کامل با دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان این اقدامات با سرعت و دقت در حال انجام است.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش نیروهای عملیاتی، آتش‌نشانی، خدمات شهری و پیمانکاران حاضر در صحنه خاطرنشان کرد: تمامی ظرفیت‌های شهرداری منطقه۴ برای خدمت‌رسانی به شهروندان بسیج شده و تا پاکسازی کامل نقاط آسیب‌دیده و بازگشت آرامش به منطقه، عملیات به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6765979

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