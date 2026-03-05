به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۴، سید محمد موسوی شهردار این منطقه با اشاره به اقدامات فوری مدیریت شهری پس از حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا اظهار داشت: بلافاصله پس از وقوع این حملات و ایجاد خسارات در برخی نقاط شمال شرق تهران، نیروهای خدمات شهری و عمرانی منطقه با بسیج کامل امکانات وارد عمل شدند تا روند آواربرداری، ایمن‌سازی و بازگشایی معابر در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی افزود: در حال حاضر عملیات آواربرداری در ۱۰ نقطه آسیب‌دیده به‌صورت همزمان در حال انجام است و بیش از ۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات تخصصی و مکانیزه شامل لودر، بیل مکانیکی، کامیون و تجهیزات سنگین در این عملیات مشارکت دارند.

موسوی با تأکید بر حضور میدانی مدیران شهری در محل حادثه تصریح کرد: به عنوان فرمانده عملیات اجرایی در شمال شرق پایتخت، از نخستین ساعات در محل حضور دارم و تمامی بخش‌های شهرداری منطقه۴ به‌صورت شبانه‌روزی در حال فعالیت هستند تا ضمن آواربرداری، مسیرهای تردد شهری بازگشایی و شرایط برای امدادرسانی و تردد شهروندان تسهیل شود.

شهردار منطقه ۴ تهران ادامه داد: اولویت اصلی ما در این مرحله ایمن‌سازی محیط، تسهیل تردد، تخلیه معابر و کمک به بازگشت سریع شرایط عادی به محلات آسیب‌دیده است و با هماهنگی کامل با دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان این اقدامات با سرعت و دقت در حال انجام است.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش نیروهای عملیاتی، آتش‌نشانی، خدمات شهری و پیمانکاران حاضر در صحنه خاطرنشان کرد: تمامی ظرفیت‌های شهرداری منطقه۴ برای خدمت‌رسانی به شهروندان بسیج شده و تا پاکسازی کامل نقاط آسیب‌دیده و بازگشت آرامش به منطقه، عملیات به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.