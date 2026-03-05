عضو مجلس خبرگان: روند بررسی برای انتخاب رهبر جدید در مراحل پایانی است

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز فرایند انتخاب رهبر جدید در مجلس خبرگان رهبری، آیت الله محسن قمی، یکی از اعضای این مجلس با تشریح روند بررسی‌ها به خبرنگار مهر اعلام کرد: این فرآیند مطابق با سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی در حال پیگیری است و مراحل آن به تدریج در حال تکمیل شدن است.

وی با بیان اینکه مجلس خبرگان برای چنین شرایطی سازوکار مشخصی در نظر گرفته است، گفت: بررسی گزینه‌های واجد شرایط در چارچوب کمیسیون‌های تخصصی این مجلس انجام می‌شود و اعضای خبرگان با دقت و مسئولیت، ابعاد مختلف موضوع را مورد ارزیابی قرار می‌دهند تا تصمیمی متناسب با مصالح کشور اتخاذ شود.

این عضو مجلس خبرگان تأکید کرد:در روند بررسی‌ها، معیارهای تعیین‌شده در قانون اساسی از جمله ویژگی‌های علمی، فقهی و مدیریتی مورد توجه قرار می‌گیرد و پس از جمع‌بندی‌های لازم، موضوع در صحن مجلس خبرگان مطرح خواهد شد.

وی همچنین درباره برخی گمانه‌زنی‌ها که در فضای مجازی درباره نحوه انتخاب رهبر مطرح می‌شود، گفت: بخش زیادی از این تحلیل‌ها و روایت‌ها مبنای دقیقی ندارد و روند واقعی انتخاب رهبری در چارچوب مقررات داخلی مجلس خبرگان و با دقت کامل در حال انجام است.

به گفته این عضو خبرگان، برخی تصور می‌کنند گروه‌ها یا سازوکارهای محدودی خارج از چارچوب رسمی در انتخاب رهبر نقش دارند، در حالی که تصمیم نهایی تنها در صحن مجلس خبرگان و با رأی اعضای این مجلس اتخاذ می‌شود و هیچ مجموعه یا گروهی خارج از این سازوکار نقشی در تعیین رهبر ندارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اعضای مجلس خبرگان با احساس مسئولیت نسبت به آینده کشور، تلاش دارند در فضایی آرام و به دور از هیاهوهای رسانه‌ای به جمع‌بندی برسند و نتیجه نهایی پس از طی مراحل قانونی اعلام خواهد شد.