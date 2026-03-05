درگیری در سنای آمریکا درباره جنگ علیه ایران+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الحدث با پخش تصاویری گزارش داد که جلسه استماع با موضوع نظامی در سنای آمریکا به میدان درگیری تبدیل شد.

بر اساس این گزارش، در جلسه سنا، «تیم شیهی» سناتور جمهوریخواه آمریکایی به «برایان مک‌گینیس» سرهنگ پیشین تفنگداران دریایی که مخالف تامین مالی جنگ علیه ایران بود، حمله کرد و این جلسه به میدان درگیری فیزیکی بین این سناتور جمهوریخواه و این سرهنگ سابق تفنگداران دریایی آمریکا تبدیل شد.

این سناتور جمهوریخواه به همراه نیروهای پلیس تلاش کردند سرهنگ سابق را به زور از جلسه بیرون کنند. «برایان مک‌گینیس» در این جلسه شعارهایی علیه تامین مالی جنگ سر داد و تاکید کرد جنگ فعلی علیه ایران، فقط برای تامین منافع اسرائیل است. وی قبل از اینکه مأموران امنیتی او را بیرون ببرند، فریاد می‌زد: «هیچ‌کس نمی‌خواهد برای اسرائیل بجنگد».



مترجم: کامران عبدالهی