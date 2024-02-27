استان: سیستان و بلوچستان

سیستان و بلوچستان حوزه انتخابیه: زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون

زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون شعار انتخاباتی: توسعه عدالت پیشرفت، با هم به سوی آینده روشن

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

مرتضی حلیمی صوفی یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر رزومه کوتاهی از ایشان و پاسخ‌هایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه:

سوالات کشوری:

* مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

یکی از مهم‌ترین آسیب‌های کارکردی مجلس شورای اسلامی، می‌تواند عدم تعادل در نقش و وظایف اعضا و عدم توجه به نیازها و مطالبات واقعی مردم باشد. به عبارت دیگر، در برخی موارد، ممکن است نمایندگان به دلایلی همچون عقاید سیاسی یا ایدئولوژیک، از پاسخگویی به نیازها و مطالبات واقعی مردم دوری کنند. این موضوع می‌تواند باعث کاهش اعتماد عمومی به سیستم نمایندگی و افزایش احساس عدم رضایت مردم شود.

*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود، مجلس شورای اسلامی می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد: ۱. تدوین و تصویب قوانین و مقررات که به نظارت و تقنین موضوعات مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مربوط می‌شود. ۲. برگزاری جلسات و کمیسیون‌های متعدد برای بررسی و نظارت بر عملکرد دولت و دیگر سازمان‌ها و نهادهای عمومی. ۳. تشکیل کمیسیون‌های تخصصی با اعضای مجری متخصص در زمینه‌های مختلف به منظور تحلیل وضعیت و پیشنهاد تغییرات و بهبودها. ۴. افزایش همکاری با سایر نهادهای نظارتی و تقنینی مانند دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه کشور. ۵. توسعه مکانیسم‌های پاسخگویی به شکایات و نیازهای مردمی و ایجاد فرصت‌های بیشتری برای شفافیت در عملکرد مجلس. ۶. افزایش تعامل با رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی به مردم در مورد فعالیت‌ها و تصمیمات مجلس. این اقدامات می‌توانند بهبود و تقویت نقش نظارتی و تقنینی مجلس را تسهیل کنند.

*نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟

اسیر شدن نمایندگان در تجمل گرابی می‌تواند منجر به از دست دادن تمرکز آن‌ها بر روی مسائل واقعی و مهم مردم و در نتیجه، کاهش کارآیی و پاسخگویی آن‌ها به نیازها و مطالبات جامعه شود. برای پرهیز از این آسیب، نمایندگان می‌توانند اقدامات زیر را انجام دهند: ۱. تمرکز بر روی مسائل اساسی و مهم مردم و اولویت‌بندی براساس نیازها و مشکلات واقعی جامعه. ۲. ارتقا فرهنگ کارآمدی و عملی در مجلس و اعمال سیاست‌های مناسب برای جلوگیری از تجمل گرابی. ۳. ارتقا شفافیت و اطلاع‌رسانی درباره فعالیت‌ها و تصمیمات مجلس به جامعه، تا مردم بتوانند عملکرد نمایندگان را ارزیابی کنند. ۴. تشکیل کمیسیون‌ها و گروه‌های کاری برای بررسی و نظارت بر عملکرد نمایندگان و ارائه گزارش‌های منظم به عموم. ۵. ترویج فرهنگ اخلاقی و انضباطی در مجلس به منظور پیشگیری از رفتارهای تجمل گرا. این اقدامات می‌توانند به کاهش اثرات منفی تجمل گرابی و تقویت کارآیی و پاسخگویی مجلس کمک کنند.

*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟

همکاری و همراهی بین مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها می‌تواند تأثیرات مثبت زیادی بر پیشرفت کشور داشته باشد. این همکاری می‌تواند باعث افزایش تعاملات سازنده و افزایش توانمندی‌های هر دو طرف شود. به نظر من، مهم‌ترین تجلی گاه این همراهی و همکاری، ایجاد یک فضای مشترک برای تبادل اطلاعات، تجربیات و نظرات است. وقوع این تجلی گاه منجر به ایجاد روابط اعتمادساز و مستحکم بین مجلس و دستگاه‌های دیگر، تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه‌تر و تعهد بیشتر به اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها می‌شود. با همراهی و همکاری میان مجلس و سایر دستگاه‌ها، می‌توان مسائل مهم ملی را بهبود بخشید، سیاست‌های کلان کشور را به سمت توسعه و پیشرفت سوق داد و برای حل مسائل پیچیده و چالش‌های روزمره راهکارهای بهتری ارائه داد.

*مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

اگر نمایندگان از مسئولیت پذیری در قبال مردم غافل شوند، می‌تواند منجر به پیامدهای منفی زیر شود: ۱. کاهش اعتماد عمومی: عدم توجه به مسئولیت پذیری می‌تواند باعث کاهش اعتماد مردم به نمایندگان و سیستم نمایندگی شود. ۲. افزایش احساس عدم رضایت مردم: واکنش مردم به عدم توجه نمایندگان به مسئولیت‌هایشان ممکن است به افزایش احساس عدم رضایت و ناامیدی از کارکرد مجلس منجر شود. ۳. افزایش فاصله میان مردم و نمایندگان: عدم توجه به مسئولیت پذیری می‌تواند باعث ایجاد فاصله بین نمایندگان و مردم شود و ارتباط مستقیم و مؤثری بین آن‌ها را مختل کند. ۴. کاهش بهره‌وری و کارآیی مجلس: عدم توجه به مسئولیت‌ها می‌تواند به کاهش بهره‌وری و کارآیی مجلس منجر شده و فرصت‌هایی برای اصلاحات و بهبودها را از دست بدهد. ۵. افزایش احتمال وقوع فساد و فروپاشی اعتماد عمومی: نداشتن مسئولیت پذیری می‌تواند به افزایش احتمال وقوع فساد و فروپاشی اعتماد عمومی منجر شود، زیرا نمایندگان ممکن است به دلایل شخصی و مصلحتی عمل کنند و اصول اخلاقی را کنار بگذارند. بنابراین، مسئولیت پذیری نمایندگان در قبال مردم بسیار مهم و حیاتی است و عدم توجه به آن می‌تواند به پیامدهای جدی و منفی منجر شود.

*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

برای یک نماینده، تحقق خصیصه مردمی بودن می‌تواند به شکل موارد ذیل باشد: ۱. گوش دادن به مردم: یک نماینده باید به نیازها، مشکلات و مطالبات واقعی مردم گوش دهد و سعی کند تا نقش صادقانه‌ای را در رسیدگی به این مسائل داشته باشد. ۲. برنامه‌ریزی مبتنی بر اولویت‌های مردم: نماینده باید برنامه‌ها و فعالیت‌های خود را بر اساس اولویت‌ها و نیازهای واقعی مردم تنظیم کند و از آن‌ها پشتیبانی کند. ۳. شفافیت و ارتباط مستمر: باید ارتباط مستمر و شفاف با مردم را حفظ کند و آن‌ها را از فعالیت‌ها و تصمیمات خود مطلع سازد. ۴. انتقال اطلاعات صحیح: باید اطلاعات صحیح و واقعی را به مردم انتقال دهد و از پرهیز از طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اطمینان حاصل کند. ۵. همکاری با مردم: باید با مشارکت مردم در فرایند تصمیم‌گیری و ارتقا همکاری و همزیستی با آن‌ها، خصیصه مردمی بودن را تقویت کند. با رعایت این موارد، یک نماینده می‌تواند خصیصه مردمی بودن را تحقق بخشد و در عین حال از ورود به عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه پرهیز کند.

* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟

با توجه به اصل مسئولیت نمایندگان در قبال مردم ایران و جلوگیری از بخشی زدگی، مواردی مطمح نظر قرار می‌گیرند که شامل ارتقا شفافیت، توسعه فرهنگ مشارکت مردمی، تشکیل کمیسیون‌ها و گروه‌های کاری با مشارکت مردم، پاسخگویی به شکایات و نیازهای مردمی، توجه به نیازها و مطالبات واقعی مردم، ایجاد فضایی برای ارتباط مستقیم و مؤثر نمایندگان با مردم، و ارتقا سطح آگاهی و دانش نمایندگان است. این اقدامات به تحقق اصل مسئولیت نمایندگان و جلوگیری از بخشی زدگی کمک می‌کنند و ارتباط مثبت و مؤثری بین نمایندگان و مردم را تقویت می‌کنند.

سوالات استانی:

*برنامه شما برای کاهش فاصله شاخص‌های توسعه استان با سطح ملی چیست؟

برای کاهش فاصله شاخص‌های توسعه استان سیستان و بلوچستان با سطح ملی، باید برنامه‌های گسترده و چندسطحی اجرا شود. برخی از اقدامات مهم در این راستا شامل موارد زیر می‌شود: ۱. توسعه زیرساخت‌ها: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل و نقل، ارتباطات، تأمین منابع آب پایدار و نیز زیرساخت‌های اجتماعی مانند بهداشت، آموزش و پزشکی برای افزایش دسترسی به خدمات اساسی در استان. ۲. توسعه صنعت و کشاورزی: ارتقا بخش کشاورزی و توسعه صنایع محلی به منظور ایجاد اشتغال و تولید هدفمند، به ویژه در مناطق روستایی و کم برخوردار. ۳. توسعه منابع طبیعی: حفاظت از محیط زیست و بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی استان به منظور حفظ زندگی و توسعه اقتصادی مردم. ۴. ترویج آموزش و پژوهش: ارتقا سطح آموزش و پژوهش در استان به منظور توانمندسازی جوانان و افزایش دانش و فناوری در بخش‌های مختلف. ۵. توسعه کارآفرینی و کسب و کار: ایجاد بستر مناسب برای رشد کارآفرینی و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش‌های خصوصی و عمومی به منظور ایجاد اشتغال پایدار و رشد اقتصادی منطقه. ۶. تقویت امنیت و پایداری: تدابیر لازم برای تقویت امنیت و پایداری در استان به منظور جلوگیری از تهدیدات امنیتی و تشویشات اجتماعی. ۷. توسعه گردشگری: بهره‌برداری از پتانسیل‌های گردشگری استان و توسعه صنعت گردشگری به منظور جذب گردشگران و ایجاد فرصت‌های اقتصادی جدید. این برنامه‌ها و اقدامات می‌توانند به کاهش فاصله شاخص‌های توسعه استان سیستان و بلوچستان با سطح ملی کمک کنند و بهبود شرایط زندگی مردم این استان را تسهیل نمایند.

*تدبیر شما برای توسعه بازارچه‌های مرزی در استان سیستان و بلوچستان چیست؟

به منظور توسعه بازارچه‌های مرزی در استان سیستان و بلوچستان، تدابیری مانند ایجاد زیرساخت‌های لازم، ارتقا خدمات گمرکی، ارائه تسهیلات بانکی، ترویج تجارت و صادرات، توسعه بخش گردشگری، ارتقا امنیت و استقرار صلح و همکاری منطقه‌ای می‌تواند مؤثر باشد. این اقدامات می‌توانند به رشد اقتصادی و اشتغالزایی در این مناطق کمک کنند و بازارهای مرزی را توسعه دهند.

*سیستان و بلوچستان یکی از خشک‌ترین استان‌های کشور است. علاوه بر این، بیش از ۳۰۰ روستای استان فاقد شبکه آبرسانی هستند. برای حل این معضل چه برنامه‌ای دارید؟

برای حل معضل کم آبی در استان سیستان و بلوچستان، می‌توان از راهکارهای زیر استفاده کرد: - تأمین منابع مالی جدید و کاهش هزینه‌های طرح‌های در حال انجام برای تسریع در به نتیجه رسیدن هرچه زودتر این طرح‌ها مثل طرح انتقال آب از دریای عمان به تمام استان (راهکارهایی برای بهره برداری در سریع‌ترین زمان ممکن با توجه مشکل حاد کم آبی خصوصاً در منطقه سیستان) مذاکره برای حق آبه رود هیرمند: افزایش تلاش‌ها در سطوح مختلف ملی و بین المللی برای مذاکره با کشور افغانستان با استراتژی برد-برد مبتنی بر دیپلماسی آب (پیگیری مدون تا حصول نتایج مثبت و مفید قطعی) - ارتقا توانمندی‌های زیرساختی: ایجاد و بهبود زیرساخت‌های مرتبط با انتقال و توزیع آب به مناطق مختلف استان به منظور بهره‌برداری بهینه از منابع آبی سطحی و زیر سطحی. - ترویج روش‌های مصرف بهینه و پایدار: مثلاً ترویج روش‌های کشاورزی پایدار و کاهش مصرف آب در کشاورزی از طریق آموزش و پشتیبانی فنی به کشاورزان. و سایر اقدامات مرتبط در این زمینه می‌توانند به کاهش معضل کم آبی در استان سیستان و بلوچستان کمک کرده و بهبود وضعیت محیط زیست و اقتصادی این منطقه را تسریع بخشند.