به گزارش خبرنگار مهر، با پایان شمارش آرا در حوزه انتخابیه خلخال و کوثر وحید کنعانی با کسب بیشترین آرا به مجلس شورای اسلامی راه یافت.

از حوزه انتخابیه گرمی محمد خوش‌سیما با پیشی گرفتن از رقبا راهی مجلس شد.

همچنین به دنبال اعلام شمارش آرا از حوزه انتخابیه مشگین‌شهر بابک رضازاده توانست با کسب بیشترین آرا راهی مجلس شود.

اما در حوزه انتخابیه پارس‌آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز نیز ابراهیم فهیمی گیگلو و امیدعلی رعنایی به دور دوم انتخابات راه یافتند تا در اردیبهشت ماه بعد از رقابت از بین آنها یکی از نامزدها راهی شورای اسلامی شود.

اما شمارش آرا در حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین همچنان ادامه دارد اما بر اساس آخرین اطلاعات و شمارش آرا و نتایج اولیه علی نیکزاد، صدیف بدری و احد بیوته به ترتیب با کسب بیشترین آرا در صدر قرار گرفته و بیشترین رأی را به خود اختصاص دادند.

استاندار اردبیل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: نتایج انتخابات تا ۲ ساعت آینده مشخص و اعلام خواهد شد و تلاش ما بر این خواهد بود تا بتوانیم هر چه سریع‌تر با اعلام نتایج به دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی پایان دهیم.

سید حامد عاملی تصریح کرد: مردم استان مشارکت خوبی رادر انتخابات کشور داشتند و در بین استان‌های کشور وضعیت این استان به مراتب بهتر است.

اما از انتخابات مجلس خبرگان و اعلام جمع بندی نتایج آن خبر می‌رسد آیت‌الله یدالله صفری، آیت‌الله سید حسن عاملی به عنوان ۲ منتخب استان راهی مجلس خبرگان شدند که آمار آنها نیز اعلام خواهد شد.