۱۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۱۹

۸۲۰ نظامی اوکراینی در یک روز کشته شدند

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که در درگیری‌های بین ارتش روسیه و اوکراین در محورهای مختلف صدها نظامی اوکراینی کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته در درگیری بین نیروهای ارتش روسیه و اوکراین در محور دونتسک، نیروهای مسلح اوکراین بیش از ۳۹۰ نیروی نظامی و ۲ تانک خود را از دست دادند.

آن‌گونه که در این بیانیه آمده همچنین در محور آودیوکا، نیروهای مسلح روسیه ۸ ضد حمله اوکراین را دفع کردند.

بنابر گزارش وزارت دفاع روسیه، ارتش اوکراین در محور آودیوکا نیز ۱۶۰ نظامی را از دست داد و در محور ونتسک جنوبی نیز نزدیک به ۲۷۰ نظامی اوکراینی کشته و تجهیزات نظامی آنها نیز نابود شد.

بیانیه وزارت دفاع روسیه همچنین مدعی شده که سامانه‌های پدافند هوایی ارتش این کشور در ۲۴ ساعت گذشته ۵ موشک کروز طوفان سایه و ۱۰۷ پهپاد اوکراینی را رهگیری و نابود کردند.

کد مطلب 6044041

