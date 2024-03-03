وزارت دفاع روسیه: ۱۴۳ پهپاد ارتش اوکراین را سرنگون کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، وزارت دفاع روسیه امروز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی ارتش این کشور در مناطق مختلف ۱۴۳ پهپاد ارتش اوکراین را رهگیری و سرنگون کردند.

وزارت دفاع روسیه ساعاتی پیش نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که پدافند هوایی ارتش این کشور ساعاتی پیش ۳۸ پهپاد مهاجم ارتش اوکراین را در آسمان منطقه شبه‌جزیره کریمه رهگیری و منهدم کرده است.

در جریان کودتای فوریه سال ۲۰۱۴ در اوکراین، «ویکتور یانوکوویچ» رییس جمهور وقت اوکراین از سمت خود برکنار شد و پس از آن موجی از اعتراضات گسترده‌ای در کریمه و شرق اوکراین آغاز شد. در ۱۱ مارس همان سال، شورای عالی کریمه و شورای شهر سواستوپل اعلامیه استقلال این مناطق را تصویب کردند. پس از آن و در ۱۵ مارس ۲۰۱۴، با برگزاری یک همه پرسی در شبه جزیره کریمه، موضوع اتحاد مجدد با روسیه به رأی گذاشته شد که اکثر رأی دهندگان موافقت خود را با این موضوع اعلام کردند.

با آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، ولودیمیر زلنسکی بارها تأکید کرده که کی‌یف قصد دارد شبه‌جزیره کریمه را بار دیگر به خاک اوکراین الحاق کند.

فایل صوتی افشاشده اخیر افسران ارشد ارتش آلمان تازه‌ترین اقدام کی‌یف و متحدانش برای حمله به منطقه کریمه را فاش کرد.

«اولاف شولتز» صدراعظم آلمان روز شنبه وعده داد که درباره فایل‌های صوتی منتسب به افسران این کشور درباره حمله به کریمه توضیح دهد. وی دراین‌باره گفت که تحقیقات کاملی در رابطه با مکالمه افشا شده میان افسران ارتش آلمان درباره موضوعات امنیتی روسیه و اوکراین و حمله به پل کریمه در جریان است.

صدراعظم آلمان در جریان سفر خود به ایتالیا در جمع رسانه ها گفت که این موضوع اکنون بسیار دقیق، فشرده و سریع در حال بررسی است.

مارگاریتا سیمونیان، سردبیر شبکه تلویزیونی راشاتودی دیروز نسخه متنی فایل صوتی مکالمه بین چهار افسر نیروی هوایی آلمان شامل ژنرال اینگو گِرهالتس را منتشر کرد و مدعی شد که این فایل را از مقامات سرویس امنیتی روسیه به دست آورده است.

افسران آلمانی در این فایل ۳۸ دقیقه‌ای که تاریخ آن ۱۹ فوریه قید شده است، در باره جزییات عملیاتی و اهداف موشک‌های دوربرد «تاروس» که آلمان قرار است به اوکراین ارسال کند، بحث می‌کنند و این مکالمه با لحنی انجام می‌شود که به نظر می‌رسد همه موضوعات مورد توافق قرار گرفته و علاوه بر این، درباره «نحوه انکار منطقی ماجرا به گونه‌ای که عدم عبور آلمان از خط قرمز رویارویی مستقیم توجیه شود» نیز بحث شده است.