به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «لی هوی» نماینده ویژه دولت چین در امور اوراسیا که هم‌اکنون در مسکو به سر می‌برد اعلام کرد که پکن آمادگی دارد که برای حل‌وفصل بحران اوکراین بین روسیه و اوکراین میانجی‌گری کند.

وزارت امور خارجه روسیه ساعاتی پیش با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد میخائیل گالوزین، معاون وزیر امور خارجه روسیه و «لی هوی» نماینده ویژه دولت چین در امور اوراسیا در دیداری در مسکو اعلام کردند که هرگونه گفت‌وگو درباره حل و فصل بحران اوکراین بدون مشارکت روسیه و در نظر گرفتن منافع امنیتی این کشور غیرممکن است.

وزارت خارجه چین چهارشنبه گذشته اعلام کرد که «لی هوی» نماینده ویژه چین در امور اوراسیا برای حل سیاسی بحران اوکراین به‌زودی به روسیه، اوکراین و برخی کشورهای اروپایی سفر خواهد کرد.

لی هوی اواخر اردیبهشت امسال نیز به منظور بررسی امکان حل‌وفصل بحران اوکراین به اوکراین، روسیه و کشورهای اروپایی سفر کرد. پکن هدف این سفر را توسعه و گسترش مذاکرات در راستای نیل به «توافق سیاسی برای بحران اوکراین» اعلام کرد.

روسیه از تلاش‌های چین در راستای صلح استقبال کرده و برخی از کشورهای اروپایی از جمله مجارستان را واکنش مشابهی به این اقدامات داشته‌اند.

با این حال، طرح صلح چین با انتقاداتی از سوی غرب نیز روبه‌رو بوده و ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو مدعی شده که از آنجا که پکن از محکوم کردن اقدامات روسیه در اوکراین خودداری کرده، در نتیجه فاقد «اعتبار» لازم برای میانجی‌گری است. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز تاکید کرده «تنها چیزی که می‌توان آن را طرح صلح نامید، پیشنهاد زلنسکی است.»

رئیس جمهور اوکراین خواسته تا روسیه از اراضی که کی‌یف بر سر آن ادعای مالکیت دارد، خارج شود. زلنسکی همچنین از روسیه غرامت خواسته و مدعی شده که این کشور باید در محاکم بین‌المللی محاکمه شود. کرملین با رد این پیشنهاد، مدعی شده که این پیشنهاد «واقعیت‌های میدانی» از جمله الحاق چهار منطقه جدید به روسیه را لحاظ نمی‌کند.