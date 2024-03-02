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۱۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۳۰

تخصیص ارز برای واردات قطعات خودرو از محل صادراتِ غیر، مجاز شد

تخصیص ارز برای واردات قطعات خودرو از محل صادراتِ غیر، مجاز شد

امکان تایید «درخواست‌های تخصیص ارز از محل صادرات دیگران» مربوط به قطعات منفصله خودرو (CKD) که در حال حاضر در صف تخصیص ارز هستند فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت اعلام کرد که بر اساس تصمیمات اتخاذ شده توسط اداره تخصیص ارز بانک مرکزی و با عنایت به توقف تأیید درخواست‌های تخصیص از «محل صادرات دیگران» برای قطعات منفصله خودرو (CKD)، آن دسته از بازرگانانی که قبلاً ارز حاصل از کوتاژهای صادراتی را خریداری نموده یا با صادرکنندگان توافق نموده‌اند و در حال حاضر درخواست تخصیص ارز آنها در وضعیت «آماده برای تخصیص» است، می‌بایست درخواست خود را به صورت مکتوب برای اداره تخصیص ارز بانک مرکزی ارسال و کوتاژهای توافق شده را اعلام نمایند.

مهلت ارسال درخواست تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ است. همچنین بازرگانان جهت ثبت تأمین ارز درخواست‌های تخصیص شده، فقط «۷ روز» مهلت دارند.

شایان ذکر است، اعمال «نظر دستگاه» بابت درخواست‌های قطعات منفصله خودرو (CKD) جهت تخصیص ارز به قوت خود باقی است.

کد مطلب 6044064
سمیه رسولی

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