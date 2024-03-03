ضربات سختی به صفوف دشمن در خان یونس وارد آمده است

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع میدانی در نیروهای مقاومت فلسطین در نوار غزه در گفت و گو با شبکه المیادین تصریح کرد: دشمن صهیونیستی همچنان مانع تحقق آتش بس موقت در این باریکه می‌شود.

وی در ادامه افزود: عقب نشینی اشغالگران صهیونیست و بازگشت آوارگان از جنوب نوار غزه به شمال این باریکه در کنار لغو محاصره شمال نوار غزه از مهم‌ترین موارد اختلافی هستند.

این منبع میدانی تاکید کرد: امکان دستیابی به توافق همچنان وجود دارد به ویژه آن که اشغالگران صهیونیست ضربات دردناکی را در خان یونس و محله الزیتون متحمل شده اند.

وی بیان کرد: با وجود آن که مقاومت فلسطین بر توقف جنگ در نوار غزه و لغو محاصره این باریکه تاکید دارد اما هرگز از درخواست‌های مشروع خود عقب نشینی نخواهد کرد.

این منبع فلسطینی تصریح کرد: درخواست‌های مشروع مقاومت برای ایجاد یک زندگی امن و با عزت برای فلسطینی مطرح می‌شود.