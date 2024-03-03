  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۲۲

یک منبع میدانی در نوار غزه:

ضربات سختی به صفوف دشمن در خان یونس وارد آمده است

ضربات سختی به صفوف دشمن در خان یونس وارد آمده است

یک منبع میدانی در نوار غزه از وارد آمدن ضربات سخت و سنگین به صفوف دشمن صهیونیستی در خان یونس و محله الزیتون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع میدانی در نیروهای مقاومت فلسطین در نوار غزه در گفت و گو با شبکه المیادین تصریح کرد: دشمن صهیونیستی همچنان مانع تحقق آتش بس موقت در این باریکه می‌شود.

وی در ادامه افزود: عقب نشینی اشغالگران صهیونیست و بازگشت آوارگان از جنوب نوار غزه به شمال این باریکه در کنار لغو محاصره شمال نوار غزه از مهم‌ترین موارد اختلافی هستند.

این منبع میدانی تاکید کرد: امکان دستیابی به توافق همچنان وجود دارد به ویژه آن که اشغالگران صهیونیست ضربات دردناکی را در خان یونس و محله الزیتون متحمل شده اند.

وی بیان کرد: با وجود آن که مقاومت فلسطین بر توقف جنگ در نوار غزه و لغو محاصره این باریکه تاکید دارد اما هرگز از درخواست‌های مشروع خود عقب نشینی نخواهد کرد.

این منبع فلسطینی تصریح کرد: درخواست‌های مشروع مقاومت برای ایجاد یک زندگی امن و با عزت برای فلسطینی مطرح می‌شود.

کد مطلب 6044673

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها