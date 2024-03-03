ثبت بیشترین قربانیان در میان نیروهای امدادی و خبرنگاران در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «فیلیپ لازارینی» کمیساریای آژانس کار و امداد آوارگان فلسطینی (آنروا) اعلام کرد که این آژانس بیشترین تعداد قربانیان در میان نیروهای امدادی و خبرنگاران را در جنگ نوار غزه ثبت کرده است.
وی در ادامه افزود: نیروهای امدادی و خبرنگاران نباید جزو اهداف مورد حمله در جنگ قرار بگیرند.
لازارینی تصریح کرد: یک عکاس که با آژانس آنروا همکاری میکرد ۲ پای خود را در جریان حمله رژیم صهیونیستی در نوار غزه از دست داده است.
بنا به اعلام کمیته حفاظت از خبرنگاران، شمار قربانیان رسانه در سال ۲۰۲۳ در صورتی که جنگ در غزه در نمیگرفت، در سطح جهان روندی کاهشی پیدا میکرد اما به دنبال جنگ خونین در نوار غزه، از ۹۹ خبرنگار کشتهشده در سال گذشته ۷۷ تن در این جنگ جان خود را از دست دادهاند.
این آمار بالاترین میزان قربانیان خبرنگار از سال ۲۰۱۵ محسوب میشود و نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش حدود ۴۴ درصدی را نشان میدهد.
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