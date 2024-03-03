افزایش ساعت کار مراکز تعویض پلاک و خدمات خودرویی البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمدالله رحمتی پور گفت: در راستای تسریع و تسهیل در ارائه خدمات شماره گذاری به منظور جلوگیری از تراکم کاری با توجه به افزایش تقاضای شهروندان، از امروز تا ۲۸ اسفند ماه ساعت کاری تمام مراکز خدمات خودرویی و تعویض پلاک استان دو ساعت افزایش یافته و تا ساعت ۱۶ خدمت رسانی آنها ادامه خواهد داشت.

وی افزود: ارائه خدمات به متقاضیان در روزهای پنجشنبه مشمول افزایش ساعت کاری نمی‌شود لکن در تمامی روزهای هفته پس از اتمام ساعت کار نسبت به ارائه خدمات تا آخرین نفر مراجعه کننده برابر مقررات اقدام خواهد شد. امکان طی همه مراحل شماره گذاری به استثنای بازدید و تأیید اصالت خودرو، فک و نصب پلاک به صورت غیرحضوری فراهم است.

رئیس پلیس راهور استان البرز بیان کرد: شهروندان می‌توانند تمام فرآیندهای نقل و انتقال شامل نوبت دهی، پرداخت خلافی، احراز هویت و همچنین احراز محل سکونت را به صورت اینترنتی در سامانه پلیس من انجام دهند که این امر تاکنون افزایش رضایتمندی هموطنان عزیز را فراهم آورده است.

سرهنگ رحمتی پور از متقاضیان دریافت خدمات از مراکز تعویض پلاک درخواست کرد صرفاً از طریق سامانه نوبت دهی اینترنتی اقدام کنند و در خارج از نوبت در نظر گرفته شده و زودتر از زمان مقرر به مرکز مراجعه نکنند که این امر ازدحام جمعیت و کاهش بهره دهی ارائه خدمات را به دنبال خواهد داشت.