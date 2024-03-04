به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال استقلال تهران و مس رفسنجان در مرحله یک شانزدهم نهایی امروز دوشنبه ۱۴ اسفندماه با تأخیر از ساعت: ۱۷:۰۷ در ورزشگاه شهدای مس با قضاوت رضا عادل به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۲ بر صفر مسی‌ها به پایان رسید. محمد مهدی محبی (۲۴) و منتظر محمد (۶۷) برای مس رفسنجان گلزنی کردند.

در این دیدار حامد لک و رامتین سلیمان زاده از مس رفسنجان توسط رضا عادل داور بازی با کارت زرد جریمه شدند.

ترکیب استقلال:

سیدحسین حسینی، رافائل سیلوا، محمد حسین مرادمند (۵۶- مهدی مهدی پور)، آرمین سهرابیان، صالح حردانی (۷۲- میلاد فخرالدینی)، جعفر سلمانی (۵۶- سیدابوالفضل جلالی)، روزبه چشمی، امید حامدی فر، آرش رضاوند، جلاالدین ماشاریپوف (۴۶- مهرداد محمدی)، آرمان رمضانی (۷۲- گوستاوو بلانکو)

ترکیب مس رفسنجان:

حامد لک، محمد نژاد مهدی، رامتین سلیمان زاده، حسن جعفری، میثم تیموری، فرشید باقری، جلال‌الدین علی‌محمدی، منتظر محمد (۹۱ عرفان شهریاری)، محمدمهدی محبی، سعید واسعی (۸۵- محمد اکبری) و سجاد شهباززاده (۹۱ مهدی ترکمان).

نیمه اول و محک زدن دو تیم

بازی در حالی بین دو تیم استقلال و مس رفسنجان آغاز شد که هر دو تیم برای پیروزی به میدان رفتند و بازی را در دقایق ابتدایی بازی محتاطانه و با دقت دنبال می‌کردند و سعی در محک زدن یکدیگر داشتند.

استقلال که به دنبال پیروزی در این بازی بود فشار خود را روی دروازه مس رفسنجان بیشتر کرد و حملات متعددی را روی دروازه این تیم طراحی کرد. همین موضوع باعث شد تا در دقیقه ۷ فرشید باقری زمانی که ماشاریپوف صاحب توپ بود از پشت خطای خطرناکی را روی این بازیکن انجام داد و به دلیل مصدومیت مهاجم ازبکستانی استقلال بازی دقایقی متوقف شد.

سوختن پنالتی آبی‌ها در نبود یامگا

بازیکنان استقلال که روی این خطا صاحب ضربه آزاد شده بودند با ارسال این توپ به روی دروازه دروازه‌بان مسی‌ها را مجبور کردند تا به روی بازیکن استقلال مرتکب خطا شود و یک پنالتی را در اختیار آبی پوشان قرار دهد. در ادامه در دقیقه ۱۱ صالح حردانی پشت توپ ایستاد و توپ را به جهت موافق حامد لک دروازه‌بان مس رفسنجان زد که او موفق شد این توپ را مهار کرد تا نتیجه بازی هم چنان بدون گل باقی بماند.

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بعد از پنالتی که آبی‌ها از دست دادند این شاگردان محرم نوید کیا بودند که حملات متعدد را در دستور کار قرار دادند و در یک ضد حمله بازیکنان مس رفسنجان با دروازه‌بان استقلال تک به تک شدند که سید حسین حسینی با خروج به موقع از دروازه توپ مهاجم مس را دفع کرد تا مانع به گل رسیدن شاگردان نویدکیا شود.

شکسته شدن قفل دروازه استقلال

شاگردان نویدکیا که می‌خواستند با پیروزی به رختکن بروند تلاش می‌کردند تا به گل برسند همین موضوع هم باعث شد کار تکنیکی و هماهنگ زیبای بازیکنان مس ثمر بخش باشد و سعید واسعی با نفوذ به محوطه جریمه یک پاس کات بک تماشایی توپ را به محمد مهدی محبی رساند و او هم بدون معطلی توپ را به طاق دروازه استقلال سنجاق کرد تا بازی یک بر صفر به سود میزبان شود.

فرصتی که برای نارنجی پوشان از دست رفت

در ادامه باز هم این بازیکنان مسی‌ها بودند که یک حمله را تدارک دیدند که میثم تیموری از سمت چپ توپ را روی دروازه استقلال فرستاد. چیزی نمانده بود که اشتباه آبی پوشان کار دستشان دهد که جعفر سلمانی آن را از مقابل دروازه دور کرد تا نتیجه بازی همچنان یک بر صفر به سود نارنجی پوشان باقی بماند.

دو تیم در ادامه بازی به دنبال رسیدن به دروازه‌ها بودند اما دفاع‌های به موقع باعث شد این بازی تا پایان نیمه اول با نتیجه یک بر صفر به پایان برسد.

نیمه دوم متفاوت برای آبی‌های پایتخت

بازیکنان استقلال در نیمه دوم بازی با فشار بیشتری کار را آغاز کردند و از همان ابتدای نیمه دوم حملات زیادی را روی دروازه میزبان پی ریزی کردند که در ادامه حملات آبی‌ها امید حامدی فر در دقیقه ۵۵ از پشت محوطه جریمه شوت سرکش زیبایی را روانه دروازه مس کرد که در آغوش حامد لک قرار گرفت.

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بازی بین دو تیم پایاپای پیش می‌رفت اما اشتباه بازیکنان استقلال باعث شد تا بازیکنان مس رفسنجان در دقیقه ۶۷ منتظر محمدی را که در پشت مدافعان فرار کرده بود را صاحب توپ کنند تا او با سید حسین حسینی تک به تک شود و با یک ضربه چیپ زیبا گل دوم نارنجی پوشان را به ثمر رساند تا میزبان ۲ بر صفر از آبی‌ها پیش بیافتد.

تلاش‌های بی ثمر استقلال برای رسیدن به گل

بعد از گل دوم بازیکنان مس رفسنجان استقلالی‌ها سرپا حمله شدند تا گل‌های خورده را جبران کنند اما دفاع بی نقص شاگردان نویدکیا به آبی‌ها اجازه ندادند تا به گل برسند. در پی حملات آبی پوشان در دقیقه ۸۰ صاحب ضربه کرنر شدند و توپ ارسالی به روی دروازه مس رفسنجان را امید حامدی فر با ضربه قیچی از بالای دروازه به بیرون رفت.