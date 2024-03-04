پایه های پرسپولیس منتظر وعده ۳۰ درصدی رضا درویش

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نوجوانان پرسپولیس به مقام قهرمانی لیگ برتر تهران رسید تا جشن قهرمانی این تیم با وعده رضا درویش مدیرعامل باشگاه همراه باشد.
مدیرعامل سرخپوشان در جشن قهرمانی نوجوانان قوا داد طی هفته جاری ۳۰ درصد دیگر از قرارداد آنها را واریز میکند تا میزان دریافتی آنها به ۵۰ درصد برسد.
۳۰ درصد پیش بینی شده از مبلغ واریزی به حساب اعضای تیمهای پایه در مجموع حدود دو میلیارد تومان است که شامل تمام تیمهای پایه خواهد بود.
طبق قانون مصوب در ردههای پایه فوتبال کشور بازیکنان و مربیانی که نتوانند نیمی از مبلغ قرارداد خود را دریافت کنند خواهند توانست به باشگاههای دیگر منتقل شوند که این موضوع شامل حال بازیکنان پایه پرسپولیس میشود. با این حال محسن خلیلی مدیر تیمهای پایه، قرارداد بازیکنان مد نظرش را تمدید کرده است تا نگرانی بابت جدایی این بازیکنان نداشته باشد.
نظر شما