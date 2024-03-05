به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، روزنامه انگلیسی تلگراف نوشت: درگیری ناوچه آلمانی با یک پهپاد آمریکایی در دریای سرخ به منزله شکست در جنگ هوایی است.

این روزنامه در ادامه گزارش خود افزود: آلمانی‌ها با آمریکا تماس گرفته بودند تا مطمئن شوند که پهپاد مورد نظر در دریای سرخ متعلق به این کشور نیست. برقراری این تماس در شرایطی که بازه زمانی شلیک موشک بالستیک تا اصابت به هدف فقط ۳۰ ثانیه است، شکست در جنگ هوایی محسوب می‌شود.

گفتنی است که رسانه‌های آلمانی دوشنبه گذشته اعلام کرده بودند که ناوچه «هسن» ارتش این کشور در دریای سرخ به اشتباه دو موشک به سمت یک پهپاد تجسسی آمریکا شلیک کرد، اما این موشک‌ها به دلیل نقص فنی در دریا فرود آمدند.