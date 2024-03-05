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۱۵ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۰۶

تلگراف:

درگیری آلمان و آمریکا در دریای سرخ به‌منزله شکست در جنگ هوایی است

درگیری آلمان و آمریکا در دریای سرخ به‌منزله شکست در جنگ هوایی است

یک روزنامه انگلیسی شلیک اشتباهی ناوچه آلمانی به یک پهپاد جاسوسی آمریکا در دریای سرخ را شکست در جنگ هوایی قلمداد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، روزنامه انگلیسی تلگراف نوشت: درگیری ناوچه آلمانی با یک پهپاد آمریکایی در دریای سرخ به منزله شکست در جنگ هوایی است.

این روزنامه در ادامه گزارش خود افزود: آلمانی‌ها با آمریکا تماس گرفته بودند تا مطمئن شوند که پهپاد مورد نظر در دریای سرخ متعلق به این کشور نیست. برقراری این تماس در شرایطی که بازه زمانی شلیک موشک بالستیک تا اصابت به هدف فقط ۳۰ ثانیه است، شکست در جنگ هوایی محسوب می‌شود.
گفتنی است که رسانه‌های آلمانی دوشنبه گذشته اعلام کرده بودند که ناوچه «هسن» ارتش این کشور در دریای سرخ به اشتباه دو موشک به سمت یک پهپاد تجسسی آمریکا شلیک کرد، اما این موشک‌ها به دلیل نقص فنی در دریا فرود آمدند.

کد مطلب 6046595

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    نظرات

    • رمحمودی IR ۲۱:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      1 0
      پاسخ
      انشاالله‌که‌شرشان‌بخودشان‌برگردد
    • م IR ۰۱:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
      0 0
      پاسخ
      حالا اگه پهباد یمن بود میگفتن با موفقیت زدیم.. چون پهباد آمریکایی بود هر دو موشک دچار نقض فنی شدن.....جک تعریف میکنن برای دنیا.

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