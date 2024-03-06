به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد، شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان در سخنانی تلویزیونی تاکید کرد که حزبالله امروز در موقعیت دفاعی قرار دارد و تا حد ممکن برای حفظ منافع لبنان و در عین حال پشتیبانی از غزه خویشتنداری به خرج میدهد.
وی ابراز داشت که حزبالله، لبنان را به سوی جنگ نمیکشاند، بلکه این دشمن اسراییلی است که یک خطر واقعی به شمار میرود و در هر ساعتی ممکن است بدون هیچ دلیل و توجیه، جنگی را علیه لبنان آغاز کند.
قاسم تاکید کرد که عناصر حزبالله با تقدیم جان خود تلاش میکنند تا لبنان به عرصه جنگ تبدیل نشوند. جوانان حزبالله برای حفظ کرامت و عزت برای تمامی مردم لبنان به شهادت میرسند، حزب الله ثابت قدم است و در جنوب لبنان باقی میماند و تمام اقداماتی که تاکنون انجام داده، بخش کوچکی از توانمندیهای این جنبش است.
معاون سید حسن نصرالله با اشاره به سفر عاموس هوکشتاین فرستاده آمریکا به لبنان گفت که هیچ اهمیتی به پیامهای هوکشتاین نمیدهد، او رایزنیهایی را با مسوولان دولت دارد و حزب الله در این امور مداخله نمیکند. وی گفت: البته او نمیتواند چیزی به تحولات اضافه کند، چرا که موضع ما مشخص است و تا زمانی که جنگ در غزه ادامه داشته باشد، جبهه ما نیز فعال خواهد بود.
شیخ قاسم خاطرنشان کرد: نه تهدید و نه پیامهای منفی هیچکدام تاثیری در ما نخواهد داشت و اگر اسراییل به ما حمله کند، ما نیز به آن واکنش نشان خواهیم داد و هرگونه مناقشه در خصوص اوضاع مرزها و جنوب بعد از جنگ غزه امکانپذیر است.
این مقام حزبالله گفت که حمایت واقعی از لبنان با مقاومت قوی و بازدارنده امکانپذیر است. مقاومت، عاقلانه و در مسیر درست بر اساس منافع مردم رفتار میکند و این همان کاری است که در جنوب لبنان انجام میدهد.
وی دو احتمال را در خصوص جنگ غزه مطرح کرده و گفت که یا جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پیشبینی شکست در انتخابات ریاست جمهوری را خواهد کرد یا اینکه حادثهای استثنایی در غزه یا تحولی سیاسی در داخل سرزمینهای اشغالی رخ خواهد داد.
قاسم در خصوص ادعای آمریکاییها مبنی بر کمک هوایی به غزه گفت که آمریکاییها نمیخواهند گذرگاههای غزه را باز کنند و کمکهای انسانی را وارد این منطقه کنند، چرا که میخواهند فشار سیاسی بر حماس را افزایش دهند.
وی با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی در تحقق اهداف خود در غزه شکست خورده و حماس همچنان در تمامی مناطق غزه قدرتمند است، تاکید کرد که اتفاقاتی که در غزه رخ میدهد، نشان دهنده سقوط ارزشهای انسانی آمریکایی و غربی است که برای استعمار فرهنگی ملتها به دنبال صادر کردن آن برای دیگران هستند.
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