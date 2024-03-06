نجیب میقاتی: لبنان هرگز به کشور دیگری تجاوز نکرده است  

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبسایت النشره، «نجیب میقاتی» نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان در واکنش به پیشنهاد «عاموس هوکشتاین» فرستاده آمریکا که روز دوشنبه به بیروت سفر کرده بود، گفت: همه برای رسیدن به آرامش در جبهه جنوب لبنان و ثباتی طولانی مدت تلاش می‌کنند و طرح‌هایی که عاموس هوکشتاین ارائه داده در دست بررسی است.

میقاتی افزود: اطلاعات حاکی از آن است که آتش‌بس در غزه قبل از ماه رمضان حاصل خواهد شد. ما در تلاش برای رسیدن به مرحله‌ای باثبات هستیم که این مرحله شامل سازوکار اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ است.

وی با اشاره به اینکه مذاکرات درباره درگیری‌های مرزی لبنان در خلال ماه رمضان انجام خواهد شد، تاکید کرد: لبنان هرگز طرف متجاوز نبوده است و این اسرائیل است که باید تجاوزات خود را متوقف کند. اگر جنگ علیه غزه متوقف شود جبهه جنوب لبنان هم آرام خواهد شد؛ مگر اینکه اسرائیل قصد ادامه تجاوزات خود را داشته باشد. پیشنهادات زیادی درباره مرزبندی زمینی مطرح شده و لبنان مجدداً تاکید می‌کند که به حاکمیت خود بر همه اراضی اشغال شده پایبند است.

این مقام لبنانی تصریح کرد: ما درحال کار روی ثبات طولانی در جنوب هستیم و اصل برای ما توقف تجاوزات اسرائیل و پس گرفتن همه اراضی اشغال شده لبنان است و می‌خواهیم مرزها یک‌بار برای همیشه نهایی شوند.

نجیب میقاتی درباره پاسخ لبنان به پیشنهاد فرستاده آمریکا گفت که «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان درحال بررسی این پیشنهاد بوده و ما سوالات خود را مطرح کرده‌ایم و منتظر پاسخ آنها هستیم. من فکر می‌کنم که نبیه بری درحال مشورت با حزب‌الله است. هوکشتاین ایده‌های خود را شفاهی مطرح کرده و هر زمان پیشنهاد مکتوبی ارائه دهد من درباره آن با حزب‌الله مشورت می‌کنم. طی ۴۸ ساعت من یا نبیه بری با هوکشتاین ارتباط می‌گیریم تا از آخرین تحولات مربوط به پیشنهاد وی آگاه شویم.

نخست‌وزیر دولت موقت لبنان اظهار داشت: زمانی که تجاوزات اسرابیل متوقف شود و اراضی اشغال شده لبنان را پس بگیریم، به قطعنامه ۱۷۰۱ متعهد خواهیم بود و با حضور ارتش در جنوب لبنان به طور کامل این قطعنامه را اجرا می‌کنیم.

وی درباره پرونده ریاست‌جمهوری لبنان هم تاکید کرد که انتخاب رئیس جمهور یک مسئله ضروری برای لبنان است و همه باید برای تحقق این امر و محافظت از کشور و حاکمیت آن تلاش کنند.

روز دوشنبه «عاموس هوکشتاین» فرستاده دولت آمریکا که پیشتر اصطلاحاً نقش «میانجی» را در ترسیم مرزهای دریایی لبنان و فلسطین اشغالی داشت، برای سومین بار از زمان آغاز جنگ غزه در چارچوب تلاش‌های کشورش برای آرام کردن جبهه جنوب لبنان و تضمین امنیت صهیونیست‌ها در شمال فلسطین اشغالی به بیروت سفر کرد.

«قاسم هاشم» نماینده پارلمان لبنان نیز در واکنش به سفر فرستاده آمریکا به لبنان و دیدار او با مسؤولان این کشور گفت که سفر هوکشتاین چیز جدیدی در بر نداشته است. هدف هیأت آمریکایی اطمینان بخشی به اسرائیل و شهرک نشینان صهیونیست برای بازگشت به شهرک‌های خود است بدون آنکه به دنبال آغاز مذاکرات درباره قطعنامه ۱۷۰۱ و متعهد کردن تل آویو به اجرای آن باشد.