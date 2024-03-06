به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، سومین جلسه از نهمین فصل پاتوق فیلم کوتاه، روز یک‌شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ با نمایش ۴ فیلم کوتاه در پردیس سینمایی بهمن برگزار خواهد شد.

در این جلسه از فصل نهم پاتوق که توسط انجمن سینمای جوانان ایران برگزار می‌شود، فیلم‌های‌ کوتاه داستانی «چترباز» به کارگردانی الهام محمدزاده، «برادر» به کارگردانی مهدیه محمدی، «کوه سفید» به کارگردانی مهرداد حسنی و «پناهجویان» به کارگردانی محمدامین فلاح و مهسا تکش، روی پرده خواهند رفت.

در این رویداد آرش خوشخو، نویسنده و منتقد سینما، به‌ عنوان کارشناس جلسه، پس از اکران آثار با کارگردان‌های فیلم‌های کوتاه به نمایش درآمده به گفت‌وگو می‌نشیند و آثار را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد.

محمد محمدی به عنوان مجری این جلسه از فصل نهم پاتوق فیلم کوتاه تهران، حضور خواهد داشت.

«چتر باز» به نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی الهام محمدزاده ساخته شده است و هامون سیدی، وحید قاضی‌زاهدی، روشنک خسروی، یاسمن نصیری و سحر نساجی‌کاشی در آن ایفای نقش کرده‌اند.

«برادر» به نویسندگی یاسین پورعزیزی را مهدیه محمدی کارگردانی کرده و به‌تهیه‌کنندگی محدثه پیرهادی ساخته شده است. سجاد بابایی و مجتبی واشیان، بازیگران این اثر هستند.

«کوه سفید» نیز به‌نویسندگی ناصر ضمیری و ندا اسدی و کارگردانی مهرداد حسنی است.

«پناهجویان» به نویسندگی و کارگردانی مشترک محمدامین فلاح و مهسا تکش ساخته شده است. این اثر را محمدامین فلاح و مرجان تکش، تهیه و تولید کرده‌اند.

سومین جلسه فصل نهم پاتوق فیلم کوتاه با همکاری موسسه فرهنگی، تبلیغاتی بهمن سبز-پخش رویش، یک‌شنبه‌ ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۵ در پردیس سینمایی بهمن برگزار می‌شود و شامل نمایش آثار و جلسه نقد و بررسی خواهد بود.

حضور برای تمامی علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.