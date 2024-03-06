کلنگ احداث خوابگاه متأهلین دانشگاه ایلام به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، «محمدسبحان حسنی» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام روز چهارشنبه ۱۶ اسفندماه در این آیین با اشاره به اهمیت قانون حمایت از جوانی جمعیت و اهتمام ویژه دولت مردمی سیزدهم در این زمینه، گفت: اقدام مدیریت دانشگاه ایلام در اولویت دادن به احداث خوابگاه متأهلین و پیشتازی در این زمینه، شایسته تقدیر است.

وی افزود: امیدواریم با اهتمام مدیریت دانشگاه ایلام این خوابگاه بر اساس برنامه و در موعد مقرر افتتاح شود و باعث ایجاد شور و نشاط در دانشگاه گردد.

لازم به ذکر است این خوابگاه با زیربنای ۲ هزار و ۱۴۲ مترمربع، دارای ۳۰ واحد ۵۵ مترمربعی است که از محل اعتبارات عمرانی وزارت علوم، ۱۰ درصد درآمد اختصاصی دانشگاه ایلام، ۱۰ درصد طرح تملک دارایی‌ها و همچنین تسهیلات اعطایی مسکن ملی بانک تجارت استان احداث می‌گردد.

گفتنی است احداث خوابگاه متأهلین دانشگاه ایلام در راستای قانون حمایت از جوانی جمعیت و پاسخ به مطالبات همیشگی دانشجویان در این زمینه است.