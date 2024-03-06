به گزارش خبرگزاری مهر، احمد افضلی عصر چهارشنبه در دومین جلسه شورای راهبری کاهش تصادفات البرز که در سالن جلسات شهدای دولت استانداری برگزار شد، گفت: در آستانه سال جدید علاوه بر دستگاههای خدمات رسان، نیروهای امدادی و انتظامی نیز باید در نقاط مختلف محورهای مواصلاتی استان با برپایی مراکز ارائه خدمات، پاسخگو و راهنمای مسافران نوروزی باشند.
وی خواستار ارسال پیامکهای فرهنگی و ترافیکی از طریق اپراتورهای فعال شد و بر ضرورت توجه اعضا به برگزاری کمیته مشترک به منظور وحدت رویه و کاهش اختلاف قیمتها با هدف یکسان سازی نرخها در خطوط مشترک فی ما بین البرز و تهران تاکید کرد.
گفتنی است در این نشست مقرر شد مراکز درمانی در خصوص پذیرش و درمان مصدومان ناشی از تصادفات ظرف ۷۲ ساعت آینده برنامههای خود را به معاونت عمرانی استانداری ارسال کنند.
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