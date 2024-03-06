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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۹:۵۴

معاون عمرانی استانداری البرز تاکید کرد؛

ضرورت استقرار دستگاه‌های خدمات رسان در جاده‌های مواصلاتی البرز

ضرورت استقرار دستگاه‌های خدمات رسان در جاده‌های مواصلاتی البرز

کرج- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز بر ضرورت استقرار دستگاه‌های خدمات رسان در جاده‌های مواصلاتی استان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد افضلی عصر چهارشنبه در دومین جلسه شورای راهبری کاهش تصادفات البرز که در سالن جلسات شهدای دولت استانداری برگزار شد، گفت: در آستانه سال جدید علاوه بر دستگاه‌های خدمات رسان، نیروهای امدادی و انتظامی نیز باید در نقاط مختلف محورهای مواصلاتی استان با برپایی مراکز ارائه خدمات، پاسخگو و راهنمای مسافران نوروزی باشند.

وی خواستار ارسال پیامک‌های فرهنگی و ترافیکی از طریق اپراتورهای فعال شد و بر ضرورت توجه اعضا به برگزاری کمیته مشترک به منظور وحدت رویه و کاهش اختلاف قیمت‌ها با هدف یکسان سازی نرخ‌ها در خطوط مشترک فی ما بین البرز و تهران تاکید کرد.

گفتنی است در این نشست مقرر شد مراکز درمانی در خصوص پذیرش و درمان مصدومان ناشی از تصادفات ظرف ۷۲ ساعت آینده برنامه‌های خود را به معاونت عمرانی استانداری ارسال کنند.

کد مطلب 6048484

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