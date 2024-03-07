به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه در حالی وارد پنجاه و سومین روز خود شده که حملههای وحشیانه صهیونیستها به غیرنظامیان در نوار غزه ادامه دارد و همچنین کرانه باختری نیز همانند روزهای گذشته شاهد درگیریهای شدید میان نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی است.
در تجاوزهایی که بامداد امروز ارتش اشغالگر با بمباران منازلی در مرکز نوار غزه انجام داد ۶ فلسطینی به شهادت رسیدند. حدود ساعت ۳ بامداد منابع رسانهای از حملات هوایی شدید اشغالگران به رفح در جنوبی ترین نقطه نوار غزه خبر دادند.
همچنین ارتش اشغالگر مناطقی در نزدیکی اردوگاههای الزوایده و البریج در مرکز غزه را هم بمباران کرد. در این حملههای هوایی ارتش اشغالگر به رفح ۶ فلسطینی در یک خانه مجروح شدند. خبرنگار الجزیره همچنین از حمله نیروهای اشغالگر صهیونیست به رامالله در مرکز کرانه باختری خبر داده و اعلام کرد که نظامیان صهیونیست شماری از فلسطینیها از جمله اسرای آزاد شده در این منطقه را بازداشت کردند.
هلال احمر فلسطین هم از زخمی شدن ۳ نفر در شهر طوباس واقع در کرانه باختری در درگیری با نظامیان صهیونیست خبر داد. گردانهای القسام اعلام کردند که رزمندگان آن با نظامیان اشغالگر که به شهر طوباس یورش آورده بودند درگیر شده و با بمبهای دست ساز آنها را هدف قرار دادند.
الجزیره همچنین در کرانه باختری از شهادت یک جوان فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست خبر داد. بامداد امروز منابع فلسطینی از شهادت ۲ فلسطینی در نابلس و نوار غزه به ضرب گلوله نظامیان اشغالگر خبر دادند. «محمد محمود عید» جوان فلسطینی که چند روز غرب در اثر تیراندازی نیروهای دشمن در نابلس مجروح شده بود امروز بر اثر شدت جراحات به شهادت رسید.
همچنین یکی دیگر از فلسطینیانی که در جنایت هفته گذشته اشغالگران در خیابان الرشید غزه مجروح شده بود به شهادت رسید.
عملیات نیروهای یمن، لبنان و عراق علیه اشغالگران ادامه خواهد داشت
یکی از فرماندهان مقاومت در فلسطین از ادامه مبارزات نیروهای یمنی، عراقی، لبنانی و فلسطینی تا توقف حملههای رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه خبر داد.
عملیات موشکی مقاومت لبنان علیه اراضی اشغالی/ بیانیه جدید حزب الله
منابع عبری از حمله گسترده موشکی مقاومت اسلامی حزب الله لبنان علیه منطقه راس الناقوره در نقاط مرزی اراضی اشغالی خبر می دهند.
به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی ظهر امروز پنج شنبه از حمله موشکی گسترده به راس الناقوره در شمال فلسطین اشغالی خبر داد.
این حمله از سمت جنوب لبنان انجام شده است.
این شبکه افزود سامانه گنبد آهنین تعدادی از موشکهای شلیک شده را رهگیری کرده است.
بنابراین گزارش، در پی این حمله آژیرهای هشدار در مناطقی از شمال اراضی اشغالی به صدا درآمده است.
جنبش مقاومت اسلامی حزب الله لبنان نیز دقایقی پس از این رخداد با صدور بیانیه ای از حمله به مواضع صهیونیستها در نقاط مرزی جبهه شمالی اراضی اشغالی خبر داد.
در این بیانیه آمده است: مجاهدان مقاومت یک مقر جدید فرماندهی ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه لیمان را هدف قرار داده و خسارت های مستقیمی را به دشمن رساندند.
شهادت ۸۳ فلسطینی طی ۲۴ ساعت گذشته/ افزایش شمار شهدا
وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که تعداد شهدای غزه طی ۲۴ ساعت گذشته ۸۳ نفر و تعداد زخمی ها ۱۴۲ تن بوده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب وزارت بهداشت غزه با صدور بیانیهای اعلام کرد که رژیم اشغالگر صهیونیستی در ۲۴ ساعت گذشته ۹ جنایت ضد خانوادهها و شهروندان غزه انجام داده که در نتیجه این حملات ۸۳ فلسطینی به شهادت رسیده و ۱۴۲ نفر دیگر زخمی شدهاند.
به این ترتیب تعداد شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه از هفتم اکتبر گذشته تاکنون به عدد ۳۰۸۰۰ شهید و ۷۲۲۹۸ زخمی رسیده است.
وزارت بهداشت غزه تاکید کرد که در نتیجه اقدامات رژیم صهیونیستی و تشدید محاصره فلسطینیان در مناطق مختلف غزه بسیاری از قربانیان این حملهها در زیر آوارها یا در مسیرهای مواصلاتی باقی مانده و اشغالگران مانع از دسترسی کادر امدادی به آنها می شوند.
سخنگوی بیمارستان شهدای الاقصی ساعتی پیش اعلام کرد که بیش از ۴۵ شهید و ۹۰ زخمی از شب گذشته در این بیمارستان پذیرش شدهاند که بیشتر آنها زنان و کودکان هستند.
این مقام پزشکی غزه تاکید کرد که بسیاری از شهدا و مجروحان همچنان زیر آوارها هستند و خارج کردن آنها با وسایل ابتدایی ادامه دارد.
وی ابراز داشت که تعداد بسیار زیادی از مجروحان به علت فقدان وجود امکانات پزشکی جان خود را از دست میدهند.
بیشتر مجروحان در غزه بهعلت فقدان تجهیزات پزشکی جان خود را از دست میدهند
سخنگوی بیمارستان شهدای الاقصی در غزه با اشاره به انتقال ۴۵ شهید و ۹۰ زخمی از دیشب به این بیمارستان گفت که بیشتر مجروحان به علت فقدان تجهیزات پزشکی جان خود را از دست می دهند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الجزیره سخنگوی بیمارستان شهدای الاقصی در گفتگو با این شبکه خبری تاکید کرد که بیش از ۴۵ شهید و ۹۰ زخمی از شب گذشته به این بیمارستان منتقل شدهاند که بیشتر آنها زنان و کودکان هستند.
این مقام پزشکی غزه تاکید کرد که بسیاری از شهدا و مجروحان همچنان زیر آوارها هستند و خارج کردن آنها با وسایل ابتدایی ادامه دارد.
وی ابراز داشت که تعداد بسیار زیادی از مجروحان به علت فقدان وجود امکانات پزشکی جان خود را از دست میدهند.
سخنگوی بیمارستان شهدای الاقصی همچنین بر اهمیت ارسال کادر پزشکی و ایجاد بیمارستانهای میدانی برای نجات جان مجروحان حملههای رژیم صهیونیستی به غزه تاکید کرد.
همچنین اشرف القدره، سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین طی آماری از جنایات رژیم صهیونیستی و سیاست عامدانه در گرسنه نگاه داشتن مردم غزه اعلام کرد که شمار شهدای فلسطینی بر اثر سو تغذیه و کم آبی به ۲۰ نفر رسیده است.
سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اضافه کرد که کودکی ۱۵ ساله در بیمارستان شفا در غزه در نتیجه سو تغذیه و کم آبی جان خود را از دست داده و به شهادت رسیده است. یک پیرمرد ۷۲ ساله نیز در بیمارستان کمال عدوان در شمال غزه بر اثر سو تغذیه به شهادت رسیده است.
عملیاتهای جدید گروهانهای قدس علیه نظامیان صهیونیست
منابع فلسطینی از دو عملیات گروهانهای قدس علیه اشغالگران صهیونیست در جریان نبرد زمینی غزه خبر می دهند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فلسطینی، گروهانهای قدس اعلام کرد نظامیان اشغالگر صهیونیست را در خیابان دهم در جنوب محله الزیتون در شهر غزه هدف حمله خمپارهای قرار داده است.
این گروهانها همچنین خودروهای زرهی اسرائیلی را در جنوب شرق محله الزیتون در کمینی محکم گرفتار کرده و ضربهای سخت به آنها وارد کرده است.
ارتش رژیم صهیونیستی روز گذشته به کشته و زخمی شدن دستکم ۱۲ نظامی خود در نبرد زمینی غزه اعتراف کرده بود. رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز امروز در گزارشی افشاگرانه از هلاکت شمار زیادی از فرماندهان عالیرتبه ارتش اسرائیل در جنگ غزه از روز هفتم اکتبر تاکنون خبر داد.
در این گزارش اعلام شده است که از آغاز عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، ۴ فرمانده تیپ ارتش رژیم صهیونیستی، ۳۹ فرمانده گردان، ۱۳ فرمانده گروهان، ۶ افسر با درجه سرهنگی، ۲ افسر ستاد جنگ و ۷ افسر عالیرتبه ارتش این رژیم طی درگیری با مقاومت فلسطین به هلاکت رسیدهاند.
بازداشت ۷۵۰۰ فلسطینی در کرانه باختری از ابتدای طوفان الاقصی
منابع محلی امروز از بازداشت ۴۰ فلسطینی در کرانه باختری از سوی نظامیان صهیونیست خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فلسطینی، کمیته امور اسرای فلسطین امروز پنج شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد رژیم صهیونیستی در ۲۴ ساعت گذشته ۴۰ فلسطینی دیگر را در کرانه باختری بازداشت کرده است.
از آغاز جنگ در غزه در هفتم اکتبر گذشته تاکنون بیش از ۷۵۰۰ نفر در کرانه باختری به بازداشت نظامیان اشغالگر اسرائیلی درآمدند.
حماس: توافقی که تضمینکننده آتشبس دائمی نباشد را نمیپذیریم
یکی از رهبران ارشد حماس ضمن تشریح ابعاد نرمش حماس در مذاکرات تاکید کرد: امکان ندارد توافقی را بپذیریم که آتشبس دائمی و خروج نیروهای اشغالگر از غزه و بازگشت آوارگان در آن نباشد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در شرایطی که صهیونیستها و در رأس آن شخص «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم اشغالگر مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات برای آتشبس در غزه و تبادل اسرا میشوند، «سامی ابوزهری» از رهبران حماس در گفتوگو با الجزیره اعلام کرد که این جنبش با روحیه مثبت و انعطافپذیری بالا در مذاکرات برخورد میکند تا تجاوزات دشمن علیه مردم فلسطین متوقف گردد.
ابوزهری با اشاره به اینکه هدف حماس توقف تجاوزات علیه مردم غزه و رسیدن به آتشبس دائمی است، تاکید کرد: ما هیچ فرصت واقعی جهت ایجاد امنیت و آسایش برای مردم فلسطین و تحقق مطالبات آنها را از دست نمیدهیم.
این رهبر حماس تاکید کرد: ما از هر پیش نویس قطعنامهای در شورای امنیت که خواستار آتشبس در غزه بدون ربط دادن آن به شروط دیگر باشد، حمایت میکنیم؛ اما امکان ندارد توافقی را بپذیریم که آتشبس دائمی و خروج نیروهای اشغالگر از غزه و بازگشت آوارگان فلسطینی به خانههای خود را تضمین نکند.
درحالی که با مانعتراشی طرف صهیونیستی تاکنون هیچیک از مذاکرات آتش بس غزه به موفقیت نرسیده است، دیروز یک منبع وابسته به مقاومت فلسطین به المیادین گفت: هدف از گفتگوهای ادامه دار قاهره، دست یابی به آتش بس دائمی، بازگشت آوارگان و خروج نظامیان اشغالگر از غزه و تأمین نیازهای ملت ما است.
این منبع افزود: هیأت حماس نرمش زیادی به خرج داد اما اشغالگران به دنبال به شکست کشاندن تلاشهای میانجیها در زمینه آتش بس و صرفاً به سرانجام رساندن مبادله اسیران هستند.
انتقال پیکر ۴۷ شهید فلسطینی به غزه
رژیم صهیونیستی پیکر ۴۷ شهید فلسطینی را از طریق گذرگاه کرم ابوسالم به غزه تحویل داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الجزیره، رژیم صهیونیستی از طریق گذرگاه کرم ابوسالم بین سرزمینهای اشغالی و نوار غزه پیکر ۴۷ شهید فلسطینی که در طول عملیات نظامی خود در غزه آنها را شهید و بازداشت و پیکر آنها را مصادره کرده بود، تحویل داد.
پیش از این نیز رژیم صهیونیستی بارها پیکر شهدای فلسطینی را بنا به دلایل نامعلوم به سرزمینهای اشغالی منتقل کرده و بعد از مدتی آنها را تحویل می دهد.
ارتش اشغالگر صهیونیستی پیش از این نیز پیکر ۸۰ شهید فلسطینی را به مقامهای غزه تحویل داده بود که بنا بر اعلام منابع پزشکی این پیکرها را به صورت مثله شده تحویل داده و اعضای بدن آنها را به سرقت برده است و حتی اسامی شهدا و اماکنی که در جریان جنگ در آنجا بازداشت شده بودند، را هم اعلام نمیکند.
افشاگری رادیو ارتش رژیم صهیونیستی درباره هلاکت نظامیان اسرائیلی
رادیو ارتش رژیم صهیونیستی امروز به هلاکت دستکم ۷۱ نظامی عالیرتبه ارتش این رژیم در جنگ غزه اعتراف کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه قدس الاخباریه، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی امروز در گزارشی اذعان کرد که از آغاز عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، ۴ فرمانده تیپ ارتش رژیم صهیونیستی، ۳۹ فرمانده گردان، ۱۳ فرمانده گروهان، ۶ افسر با درجه سرهنگی، ۲ افسر ستاد جنگ و ۷ افسر عالیرتبه ارتش این رژیم طی درگیری با مقاومت فلسطین به هلاکت رسیدهاند.
این در حالی است که آمار نظامیان کشته شده اسرائیلی به شدت از سوی سرویسهای نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی سانسور میشود و انتشار این آمار ممکن شرایط را برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی که بر استمرار جنگ علیه غزه تاکید دارد، سختتر از قبل کند.
از سوی دیگر، شامگاه گذشته صهیونیستها به کشته شدن یک نظامی و زخمی شدن ۱۳ نفر دیگر در غزه اعتراف کردند. ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد یک نظامی دیگر این رژیم در نبردهای نوار غزه کشته شده است.
ارتش صهیونیستی همچنین به زخمی شدن ۱۳ نظامی دیگر در جنوب غزه اعتراف و اعلام کرده که حال ۶ نفر از آنها وخیم است. نظامی کشته شده گروهبان دیوید ساسون از نیروهای تیپ جبل است که در جنوب نوار غزه کشته شده است.
ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرده که بر اثر انفجار بمب در شهرک حمد در خان یونس این نظامی کشته شده و ۱۳ نفر دیگر زخمی شدند.
میدان النابلسی بار دیگر از سوی صهیونیستها بمباران شد
ارتش رژیم صهیونیستی برای صد و پنجاه و سومین روز متوالی به نسلکشی و جنایت علیه ملت مظلوم فلسطین در نوار غزه ادامه میدهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، جنگ در حالی وارد روز ۱۵۳ام شده که تا این لحظه ۳۰۷۱۷ نفر در حملات این رژیم در نوار غزه به شهادت رسیده و ۷۲۱۵۶ نفر نیز زخمی شدند. بیش از ۷۰۰۰ نفر نیز مفقود و زیر آوار هستند. علاوه بر این اشغالگران صدها نفر از ساکنان نوار غزه را هم بازداشت کردهاند.
همزمان با جنگ در غزه، مذاکرات برای آتشبس و مبادله اسرا نیز ادامه دارد هرچند تا این لحظه هیچ نتیجه خاصی حاصل نشده و نتانیاهو اصلیترین عامل بر سر راه رسیدن به هرگونه توافقی است، چرا که او قصد خروج نیروهایش از نوار غزه را ندارد و میداند توقف جنگ به معنی پایان حیات سیاسی او خواهد بود.
منابع محلی از حملات ارتش اشغالگر صهیونیستی به نوار غزه از بامداد امروز پنج شنبه خبر داده و اعلام کردند که گروهی از فلسطینیان در میدان النابلسی در غرب غزه در حمله صهیونیست ها بمباران شدند که طی آن ۵ نفر شهید شدند.
از سوی دیگر، منابع محلی از شهادت ۱۷ فلسطینی و مفقود شدن شماری بر اثر بمباران تعدادی خانه در النصیرات و دیر البلح در مرکز نوار غزه خبر دادند.
جنگندههای اسرائیلی همچنین ورودی شهرک الزوایده در مرکز نوار غزه را بمباران کردند.
شلیک گسترده بالگردهای اسرائیلی به سمت فلسطینیان در بیت لاهیا در شمال نوار غزه از جمله دیگر رخدادهای صبح امروز است.
از سوی دیگر، منابع فلسطینی از تداوم حملات سنگین توپخانه ای ارتش رژیم صهیونیستی به شهر رفح و دیرالبلح خبر می دهند.
گسترش موشکباران غزه در مناطق مرکزی و رفح
رژیم صهیونیستی همچنان به موشکباران رفح به عنوان پرتراکمترین منطقه مسکونی جهان ادامه میدهد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه در حالی وارد پنجاه و سومین روز خود شده که حملههای وحشیانه صهیونیستها به غیرنظامیان در نوار غزه ادامه دارد و همچنین کرانه باختری نیز همانند روزهای گذشته شاهد درگیریهای شدید میان نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی است.
خبرگزاری المیادین نیز گزارش داد که در حمله موشکی رژیم صهیونیستی به اردوگاه النصیرات و دیر بلح واقع در مرکز نوار غزه ۱۷ فلسطینی به شهادت رسیده و تعداد دیگر نیز زخمی شدند.
اشغالگران صهیونیست همچنین به آوارگان فلسطینی که در نزدیکی میدان الکویت در جنوب نوار غزه مستقر شده بودند حمله کردند.
حمله هوایی رژیم صهیونیستی ضد یک منزل مسکونی در منطقه حی الجنینه واقع در شرق شهر رفح نیز باعث زخمی شدن ۵ فلسطینی شد.
در تجاوزهایی که بامداد امروز ارتش اشغالگر با بمباران منازلی در مرکز نوار غزه انجام داد ۶ فلسطینی به شهادت رسیدند.
حدود ساعت ۳ بامداد منابع رسانهای از حملات هوایی شدید اشغالگران به رفح در جنوبی ترین نقطه نوار غزه خبر دادند.
همچنین ارتش اشغالگر مناطقی در نزدیکی اردوگاههای الزوایده و البریج در مرکز غزه را هم بمباران کرد. در این حملههای هوایی ارتش اشغالگر به رفح ۶ فلسطینی در یک خانه مجروح شدند.
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