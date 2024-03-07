دفن دسته جمعی پیکرهای ۴۷ شهید فلسطینی در غزه+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، ارتش رژیم صهیونیستی امروز پس از مدت‌ها پیکرهای ۴۷ شهید فلسطینی که آنها را به سرقت برده بود، از طریق یکی از گذرگاه‌های جنوب غزه تحویل داد.

مردم شهر رفح نیز پیکرهای این شهدا را به دلیل نبود فضای کافی در قبرستان ها به صورت دسته جمعی دفن کردند.

پیش از این نیز رژیم صهیونیستی بارها پیکر شهدای فلسطینی را بنا به دلایل نامعلوم به سرزمین‌های اشغالی منتقل کرده و بعد از مدتی آنها را تحویل می دهد.

ارتش اشغالگر صهیونیستی پیش از این نیز پیکر ۸۰ شهید فلسطینی را به مقام‌های غزه تحویل داده بود که بنا بر اعلام منابع پزشکی این پیکرها را به صورت مثله شده تحویل داده و اعضای بدن آن‌ها را به سرقت برده است و حتی اسامی شهدا و اماکنی که در جریان جنگ در آنجا بازداشت شده بودند، را هم اعلام نمی‌کند